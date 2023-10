La Feria del Libro de Miami celebra sus 40 años con un centenar de autores

La Feria del Libro de Miami celebra en noviembre su 40 edición con un centenar de autores y un programa iberoamericano que abrirá la periodista y escritora española Rosa Montero, quien presentará su más reciente novela, "La desconocida", escrita junto al periodista francés Oliver Truc.



Con esta novela negra, publicada en marzo de este año por Alfaguara y ambientada entre Barcelona (España) y Lyon (Francia), Montero inaugurará la feria el domingo 12 de noviembre, según adelantaron a EFE directivos de este evento anual organizado por la universidad Miami Dade College (MDC, en inglés).



La institución "se enorgullece de su larga y exitosa historia de promoción de la literatura, los escritores y la lectura", dijo a EFE este miércoles Mariela Gal, directora del Programa de Autores Iberoamericanos.



"En estos 40 años de la Feria celebramos volver a tener un programa presencial, con la participación de casi 100 autores. Hemos convocado a escritores que nos han acompañado en todo este camino a lo largo de las décadas -como Rosa Montero, Carlos Pintado, Jaime Bayly, Claudia Piñeiro, Esmeralda Santiago o Cristina Rivera Garza- para que festejen este hito con nosotros", añadió Gal.



Durante ocho días, hasta el 19 de noviembre, el evento incluye "presentaciones y sesiones para todos los gustos: ensayo político, poesía, libros de bienestar físico y mental, crónicas, literatura de tradición judía, obras que no se encasillan en un género definido, novela negra y thrillers, literatura queer, música y gastronomía, best-sellers", desgrana la directora.



En la jornada inaugural, la actriz Jada Pinkett Smith repasará momentos de su vida que ha volcado en su libro "Worthy", incluida la polémica cachetada que su esposo, el actor Will Smith, le propinó al comediante Chris Rock durante una gala de los premios Óscar.



Ese mismo día, la reconocida actriz estadounidense Kerry Washington ("Scandal") hablará sobre su recientemente publicado libro de memorias, "Thicker than Water", junto a su colega y activista Eva Longoria.



El conglomerado editorial Penguin Random House promete por su parte "la llegada de grandes autores" iberoamericanos a esta edición.

La agenda de la Feria

Además de Montero, uno de los "embajadores" de Penguin Random House es el periodista y escritor argentino Andrés Oppenheimer, quien presenta "¡Cómo salir del pozo!", donde explica "una serie de estudios e innovaciones para revertir la tendencia del descontento y aumentar la felicidad".



El cubano Armando Lucas Correa presenta "La viajera nocturna", una novela narrada por cuatro generaciones de mujeres que comienza con el surgimiento del nazismo en Alemania, pasa por la revolución cubana y termina con la caída del Muro de Berlín.



También estará presente la escritora Cristina Rivera Garza con "El invencible verano de Liliana", un libro personal, en el que celebra el paso de su hermana por la tierra, Liliana Rivera Garza, víctima de feminicidio.



Claudia Piñeiro, autora del libro en el que se basa la popular serie de Netflix "Las viudas de los jueves", también participará con "El tiempo de las moscas", una novela de suspenso, entre muchos otros autores, adelantó Penguin Random House.



Por otra parte, el peruano Jaime Bayly presentará su nueva novela, la exitosa "Los genios", en la que recrea "los años gloriosos en que García Márquez y Vargas Llosa fueron grandes amigos".



Armando López, autor del libro de crónicas y conferencias "Boleros prohibidos: La Habana sin Olga Guillot" (2023), también estará presente en una conversación con el crítico y periodista Alejandro Ríos.



De Cuba también llega el periodista Abraham Jiménez Enoa, cofundador de la revista cubana independiente El Estornudo, para hablar sobre su libro de crónicas "La isla oculta", entre otros muchos autores.



"Si bien la Feria ofrece actividades en su programa Year-Round (Durante Todo el Año), los ocho días estelares en noviembre se han convertido en el intercambio literario por excelencia del sur de la Florida", dice la directora del Programa Iberoamericano.



"El programa proporciona una plataforma para que autores iberoamericanos establecidos y emergentes presenten sus obras a una audiencia diversa, con una sólida perspectiva intercontinental. Asimismo, ayuda a fomentar el bilingüismo y el multilingüismo en la comunidad", destacó Gal.