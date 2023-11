Alejandra Castillo, la dominicana que gestiona el desarrollo económico de los Estados Unidos

"Mi afán no es ser la primera, sino asegurarme que no sea la última", es el deseo de Alejandra Castillo, una dominicana nacida en Nueva York que ha cosechado varios hitos en Estados Unidos, desde trabajar con Edward Moore Kennedy cuando era senador, pasando a ocupar puestos destacados en tres administraciones demócratas, siendo actualmente la primera criolla en liderar la agencia encargada de dirigir el desarrollo económico del país norteamericano.

Castillo, egresada de la Universidad de Nueva York bajo el título de economía, ciencias políticas y asuntos internacionales, nació en Estados Unidos producto del encuentro de sus padres, que emigraron de manera individual en busca del "sueño americano" y cuyos destinos se cruzaron en la Gran Manzana, donde se convirtieron en pequeños comerciantes.

Su vida en RD

Tras el azote del huracán David y con el mote despectivo de "dominicanyol", Castillo llega a República Dominicana con sus padres y sus hermanos con la intención de radicarse aquí, decisión que fue "muy difícil" para la joven Alejandra de 11 años acostumbrada a otra realidad, sin embargo, asegura que los siete años que vivió en el país de sus padres le sirvieron para "valorarlo y amarlo".

Castillo se graduó de la secundaria en el Colegio Santo Domingo y como "americana al fin quería regresar".

Su regreso a EE.UU.

Luego de pasar un año de intercambio en Portugal, Castillo cuenta en conversación con Diario Libre que tomó un vuelo con escala en Nueva York para regresar a la República Dominicana, pero, con destello de orgullo en su voz, admite que nunca se montó en el vuelo que la llevaría de vuelta a Santo Domingo, en cambio, decidió darle continuidad a la búsqueda del "sueño americano" que iniciaron sus padres al migrar a Estados Unidos.

"República Dominicana está muy compenetrada en nuestro corazón, -pero- nuestra realidad es que vivimos aquí y queremos dejar un legado en este país, y creo que estoy haciendo eso, no solo con la labor que estoy haciendo, sino también con las oportunidades que he tenido", reflexionó Castillo, quien es la subsecretaria de Comercio para el Desarrollo Económico desde 2021.

Una carrera en Washington

A poco tiempo de graduarse a la universidad, Castillo viajó a Washington en un momento en el que recuerda que "no había muchos latinos, mucho menos dominicanos", sin embargo, aceptó el reto para aprender sobre la política americana, su proceso legislativo y cómo se maneja el Poder Ejecutivo.

"Siempre ha sido un lugar donde yo lo veo como un constante aprendizaje", expresó Castillo sobre su tiempo en el centro del Gobierno de una de las principales economías del mundo.

A pesar de los logros obtenidos por los latinos en las últimas décadas en Estados Unidos de lo que la propia Castillo es ejemplo, la funcionaria estadounidense considera que las voces de esa comunidad "todavía no toman el lugar merecido", lo que cree que es señal de analizar que no solo necesitan ejercer poder político sino el voto.

Su trabajo con Clinton

En los primeros trabajos asumidos por la dominicana en Washington está su colaboración con el senador por Massachusetts y hermano del presidente John F. Kennedy, Edward Moore Kennedy, luego se desempeñó como analista político sénior en la Casa Blanca durante la Administración de Bill Clinton.

Castillo llegó por primera vez al Departamento de Comercio de los Estados Unidos en 2008 como Asesor Especial del Subsecretario para la Administración del Comercio Internacional y en 2014 se convirtió en la primera mujer hispana en desempeñarse como Directora Nacional de la Agencia de Desarrollo de Empresas Monoritarias (MBDA, en inglés) del Departamento de Comercio, designada por Barack Obama.

"He sido la primera persona o la primera mujer latina en muchos aspectos. Pero mi afán no es ser la primera, sino asegurarme que no sea la última. Poder abrirle puertas a otras mujeres que puedan entrar en este ámbito" Alejandra Castillo Subsecretaria de Comercio para el Desarrollo Económico “

El 13 de agosto de 2021, la dominicana consiguió otro logro al convertirse en la primera mujer de color en ocupar la Agencia para el Desarrollo Económico, designada para el cargo por el presidente Joe Biden.

Castillo llegó al Departamento de Comercio de los EE.UU. motivada por ser hija de dueños de pequeños negocios y con el interés de poner en marcha políticas tanto para ayudar al pequeño empresario como para ver hacia dónde va los Estados Unidos como nación.

"Me ayuda no solamente a manejar el momento, pero también forjar el futuro", dijo la funcionaria sobre su posición actual.

En palabras de Castillo, la agencia que maneja es una combinación de obras públicas, ya que se involucra en proyectos de construcción, alcantarillados, banda ancha, y una organización que invierte en ciertos sectores tecnológicos para forjar las industrias del futuro en Estados Unidos.

La agencia que dirige la dominicana maneja casi 400 empleados en todo el país y tiene seis oficinas regionales en Atlanta, Filadelfia, Austin, Texas, Seattle, Chicago y Denver. Manejando más de 5.2 mil millones de dólares.

Su trabajo con la comunidad latina

Alejandra Castillo señala que desde su posición actual está enfocada en asegurarse de que la comunidad latina sea parte de los programas que desarrolla su equipo, basado en la equidad, una de sus prioridades de inversión que busca la representación de varias comunidades, particularmente la afroamericana, la latina, la comunidad indígena y comunidades rurales.

Indicó que durante su trayectoria se ha enfocado en bridar la mayor cantidad de información a la comunidad latina, sobre todo a la dominicana, y se compromet a seguir incentivando el "poder empresarial que tiene la comunidad dominicana para que también se incorpore en estas industrias del mañana".

Abrir las puertas a otras mujeres Alejandra Castillo agradece que se reconozca el hecho de que es "la primera persona o la primera mujer latina en muchos aspectos" y está comprometida en ayudar para que más mujeres auman papeles económicos. |En ese sentido, destaca la voluntad de la Administración Biden-Harris en poner a mujeres al frente de áreas dominidas por hombres, señalando a Gina Raimundo, la secretaria de Comercio, y Lael Brainard, quien dirige el Consejo Nacional Económico. |"Para mí es un honor ser una de las pocas latinas que realmente está forjando lo que es el futuro económico de los Estados Unidos", expresó.

Detrás de los centros tecnológicos en EE.UU.

A finales de octubre el presidente de los Estados Unidos anunció la creación de 31 centros tecnológicos distribuidos en varios estados de los EE.UU. y Puerto Rico, dicho programa emana de la agencia que maneja la dominicana Castillo, con el que buscan fomentar la innovación y la tecnología.

La funcionaria explicó que este proyecto no solo es importante para el desarrollo económico doméstico, sino también la seguridad nacional en los Estados Unidos.

La función de la Agencia para el Desarrollo Económico es "evaluar las propuestas de cuáles son las tecnologías que necesitamos forjar, pero también tener una vista hacia el futuro, hacia dónde va los Estados Unidos, en cuanto a nuevas industrias", explicó.

Dicho programa tiene a su disposición unos 10 mil millones de dólares y se encuentra en su primera etapa, se espera la asignación de más fondos por parte del Congreso de EE.UU. para expandirlo a otros estados.

"El Congreso nos ha dado 500 millones de dólares, así que estamos haciendo una primera etapa. Dependiendo del presupuesto y lo que pase en el Congreso, a medida que nos proveen más fondos, vamos entonces a hacer una segunda o tercera vuelta de este programa. Pero por el momento tenemos 31 lugares que son extraordinarios... -con- tecnologías que necesitamos", explicó Castillo.

Este proyecto también se centrará en programas de entrenamiento, ya que no solo están enfocados en desarrollar la tecnología y la industria, sino también la mano de obra para que esté preparada para esas industrias.

"Así que es un poco complejo, pero bastante emocionante poder estar a la cabeza de esta agencia a medida que vamos haciendo esos programas", manifestó.

Relación EE.UU. y RD

Al ser cuestionado por la relación entre Estados Unidos y la República Dominicana, la subsecretaria de Comercio para el Desarrollo Económico se enorgulleció de que los dos países que la definen mantengan un contacto que catalogó de "muy productivo y con mucho potencial".

"Es una relación muy estrecha económicamente, obviamente, no solamente en el turismo, sino en lo que es logística, los muchos empresarios que tienen esa relación simbiótica entre Estados Unidos y República Dominicana. Así que es una relación que va desde muchas décadas y es una relación que es bastante profunda", reflexionó Castillo, que también mencionó a los más de dos millones de dominicanos que han elegido EE.UU. como su casa para ilustrar la importancia de los lazos entre ambas naciones.