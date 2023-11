Debuta en el Met "Florencia en el Amazonas", primera ópera en español en casi un siglo

El español se escuchó este jueves por primera vez en casi un siglo en el icónico Met Opera de Nueva York con el debut de "Florencia en el Amazonas" del mexicano Daniel Catán, la primera obra latinoamericana en la historia de esa sala, inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez.



El público, con gran presencia latina, se rindió ante la obra maestra de Catan (1949-2011) y libreto de la también mexicana Marcela Fuentes-Berain -que fue estudiante de El Gabo-, con una prolongada ovación puestos de pie y vítores.



El público no cesaba de aplaudir a los actores que también mostraban su entusiasmo por el respaldo en un día histórico para el castellano y la comunidad latina.



"Florencia en el Amazonas", que protagoniza Aylin Perez, hija de inmigrantes mexicanos, como la famosa cantante de opera "Florencia Grimaldi", es la primera obra latinoamericana que se presenta en la historia del Met y la tercera en español.



La primera obra en castellano en el Met fue "Goyescas" de Enrique Granados en 1916 seguida por "La vida breve" de Manuel de Falla, ambos españoles.



Pérez fue muy aplaudida al entrar al escenario así como al final del espectáculo cuando la cantante hizo reverencia en agradecimiento ante el público que abarrotó la sala por su apoyo.



"¡Una ópera en español!", gritó un asistente desde los primeros asientos segundos previos a la subida del telón obteniendo como respuesta un fuerte aplauso de los orgullosos latinos.



La ópera, que trae la belleza y peligros del Amazonas al escenario del Met -mariposas, flores, aves y animales- se desarrolla a inicios de los 1900 en un puerto en Colombia, frente al barco El Dorado que está por iniciar su viaje hacia la ciudad de Manaus en Brasil, ciudad natal de la diva Grimaldi.



Los pasajeros se dirigen a ver la presentación de Grimaldi, -que viaja de incógnito en el barco- y que tras 20 años regresa para cantar en Manaus y también en búsqueda de su gran amor Cristóbal, del que no se sabe nada y que se perdió en el Amazonas mientras intentaba cazar a una rara mariposa.



Desde el primer momento, "Florencia" cuenta lo que atormenta su alma y le lleva en parte a regresar a Manaus: hace 20 años conoció a Cristóbal, al que rechazó porque quería cantar a multitudes, fama que logró, olvidándose de su promesa de volver.



"Traté de olvidar a la vieja Florencia y destruí mi alma", confiesa Florencia, quien dice encontró fuerzas para triunfar en su eterno amor.



Todos los personajes logran conquistar desde el principio al público: "Paula", que interpreta la mezzosoprano española Nancy Fabiola Herrera, y su marido Álvaro (Michael Chioldi) que siempre están discutiendo, la joven periodista Rosalba (Gabriella Reyes) y Arcadio (Mario Chang), sobrino del capitán, cuyas vidas cambiarán con este viaje.



"Todos los involucrados en la obra, no sólo los latinos, estamos felices de que después de casi un siglo se haga una ópera en español, ya era hora. Creo que es una gran iniciativa del Metropolitan que dé a conocer el patrimonio musical que tenemos", comentó a EFE la mezzosoprano Herrera.



De acuerdo con Herrera, la única española en esta temporada del Met, y que por cuarta vez interpreta a "Paula" ya que ha sido llevada a otros escenarios en EE.UU., este es "un momento histórico" y con ello se cumple el deseo de Catan de llevar su obra al Met y lamentó que no pudiera disfrutar ese momento.



Destacó que es una de sus obras preferidas, "que llega al corazón", llena de simbolismos en un viaje "transformador" para todos.



La obra será transmitida en vivo el 9 de diciembre a la una de la tarde como parte de la galardonada serie "Met Opera: Live in HD del Met, que lleva la opera a salas de cine de todo el mundo, que tienen acuerdos con el Met para ese programa.

