Mujeres de Texas que no pudieron abortar pese a riesgos para su salud recurren ante Corte Suprema

La Corte Suprema de Texas analizó el martes los intentos de aclarar las excepciones a la prohibición del aborto en el estado, la cual según un número creciente de mujeres las obligó a continuar con sus embarazos a pesar de que representaba graves riesgos para su salud.

La demanda entablada en Texas es una de las mayores impugnaciones a una prohibición al aborto en Estados Unidos desde que se anuló el fallo de Roe contra Wade el año pasado. Varias mujeres de Texas en julio compartieron testimonios emotivos sobre seguir con el embarazo de bebés que sabían que no sobrevivirían y sobre médicos incapaces de ofrecerles abortos a pesar de que su estado de salud empeoraba.

Un juez falló posteriormente que la prohibición de Texas era demasiado restrictiva para las mujeres con complicaciones en el embarazo, pero esa orden quedó suspendida después de que el estado apelara.

La decisión ahora está en manos del máximo tribunal de Texas, y durante los argumentos del martes, uno de los jueces del panel completamente republicano señaló su preocupación por la posibilidad de dar a los médicos una discreción demasiado amplia a la hora de ofrecer excepciones.

"Esto con toda facilidad podría abrir las puertas mucho más de lo que se está reconociendo", aseveró el juez Jimmy Blacklock.

Podrían pasar meses para que la corte emita su fallo.

La demanda no apunta a revocar la prohibición del aborto de Texas, sino obligar a que haya más claridad sobre cuándo se permiten excepciones en virtud de la ley, que es una de las más restrictivas de Estados Unidos. En el marco de la ley de Texas, los médicos que realizan abortos se arriesgan a cadena perpetua y a multas de hasta 100,000 dólares.

Los que se oponen a la ley afirman que esto ha dejado a algunas mujeres con profesionales que ni siquiera están dispuestos a hablar de la interrupción del embarazo. Entre los asistentes a la atiborrada sala del tribunal el martes había mujeres que se unieron a la demanda después de que se les negara el aborto, algunas de las cuales criticaron a los jueces por preguntar si las mujeres deberían mejor demandar a los médicos por no proporcionarles atención.

"No tenía sentido demandar a mi doctor, que ya me estaba proporcionando el mejor cuidado que ofrece nuestro estado. Creo que recae en la legislación", dijo Kimberly Manzano, que viajó a Nuevo México en mayo para abortar después de que los médicos le dijeran que su bebé no sobreviviría fuera del útero.

Mujeres en todo Estados Unidos han seguido entablando demandas contra las restricciones que entraron en vigor en los estados gobernados por republicanos después de que la Corte Suprema anulara el fallo de Roe vs. Wade el año pasado. Lo que ha marcado la diferencia en el caso de Texas es que se considera que son las primeras mujeres en Estados Unidos que han demandado a un estado y que han rendido testimonio por habérseles denegado el aborto tras la promulgación de las nuevas restricciones.