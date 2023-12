Arrestan a hombre en relación con asesinato de sacerdote en Nebraska

La policía arrestó a un hombre como parte de la investigación del asesinato a puñaladas de un sacerdote católico que fue atacado durante el fin de semana en la casa del párroco de un pequeño pueblo de Nebraska, informaron las autoridades.

El sacerdote Stephen Gutgsell fue agredido "durante una invasión" de la iglesia San Juan Bautista en Fort Calhoun, Nebraska, indicó en un comunicado la arquidiócesis de Omaha.

Gutgsell fue llevado a un hospital de Omaha, donde murió de sus heridas, anunciaron autoridades de la iglesia. Fort Calhoun, de unos 1,000 habitantes, está a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de Omaha.

La policía recibió una llamada que denunciaba un intento de robo en la iglesia alrededor de las 5:00 de la mañana. Cuando llegaron los agentes, hallaron a Gutgsell herido y al presunto agresor en el interior de la iglesia. Kierre L. Williams, de 43 años, fue detenido por cargos de homicidio y de usar un arma para cometer un delito grave, informó el jefe policial del condado Washington, Mike Robinson, en un comunicado.

Se desconoce si Williams cuenta con un abogado. Personal de la cárcel del condado no ha respondido un mensaje en busca de comentarios.

En 2007, Gutgsell se declaró culpable del desfalco de 127,000 dólares a una iglesia de la zona. Fue sentenciado a libertad condicional y se le ordenó pagar una compensación. Más tarde fue reasignado a otra iglesia. En aquel entonces, los líderes de la iglesia señalaron que Gutgsell aprendió su lección, admitió sus errores y pidió perdón.

Su hermano, el reverendo Michael Gutgsell, se declaró culpable hace unos meses a cargos por robo. Se desempeñó como canciller de la arquidiócesis de Omaha de 1994 a 2003.

Robinson dijo a la televisora WOWT-TV que las autoridades no creen que la muerte de Stephen Gutgsell esté relacionada con sus antecedentes penales. Robinson no respondió el domingo a preguntas al respecto por parte de The Associated Press.

El portavoz de la arquidiócesis de Omaha, Riley Johnson, se negó a comentar y únicamente confirmó que Stephen y Michael Gutgsell eran hermanos.