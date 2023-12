Encuentran sin vida a hombre que enfrentó a policías en casa de California durante la Nochebuena

Un hombre armado que enfrentó a agentes de la policía en una casa de California durante varias horas en Nochebuena fue hallado muerto más tarde en el garaje de la vivienda, informaron las autoridades a la prensa local.

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles respondió a una llamada al número de emergencias 911 en la calle 11 de Hermosa Beach sobre las 3:30 de la tarde del domingo, informó la televisora KTLA.

Un testigo dijo que los vecinos escucharon una discusión y vieron a un hombre con un arma que entró en la casa de dos pisos y se negó a entregarse a la policía que llegó al lugar, informó KTLA.

El garaje de la vivienda se incendió poco antes de las 5 de la tarde, informó KTLA.

El jefe de policía de Hermosa Beach, Paul LeBaron, dijo que los familiares directos del sospechoso, incluidos los niños, huyeron antes de que llegara la policía, informó KTLA.

"Salieron y, en ese momento, la única persona que quedaba dentro, que sepamos, era el sospechoso", dijo LeBaron, añadiendo que las casas vecinas fueron evacuadas.

La policía informó que había oído explosiones, que podrían haber sido disparos, pero los agentes no creían que eran disparos contra ellos, dijo LeBaron.

Los bomberos y la policía que llegaron al lugar no intentaron entrar en la casa y no estaban seguros en ese momento de si el hombre armado permanecía dentro, informó el periódico Daily Breeze, mencionando lo dicho por un oficial de bomberos en el lugar.

Los bomberos establecieron un perímetro defensivo alrededor del garaje para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros edificios, dijo el funcionario de bomberos al periódico.

Sobre la 9:30 de la noche, la policía y agentes del Departamento de Policía del condado de Los Ángeles entraron en la vivienda para intentar detener al hombre y lo encontraron muerto dentro del garaje, informó KTLA. Hasta el lunes por la mañana no se había revelado su identidad.

La oficina del forense del condado determinará cómo murió y la causa del incendio sigue siendo investigada por el departamento de bomberos del condado.