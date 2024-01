Renuncia coordinador de infraestructura de Casa Blanca; podría sumarse a campaña de Biden

El coordinador de infraestructura de la Casa Blanca, Mitch Landrieu, abandonará el cargo tras dos años y se prevé que ayudará a la campaña para la reelección del presidente Joe Biden.

Landrieu, exalcalde de Nueva Orleans, tenía la tarea de crear un sistema para invertir más de 1 billón de dólares en vías, puentes, sistemas de desagüe, cables de fibra óptica, puentes y otros proyectos vinculados a una ley bipartidista para mejorar la infraestructura del país, aprobada en 2021.

Landrieu, quien deja el cargo tras el anuncio de más de 40,000 proyectos, hubiese estado limitado en su capacidad de hacer campaña para Biden como empleado federal.

El equipo de infraestructura ahora estará encabezado por la vicejefa de despacho de la Casa Blanca Natalie Quillian, quien supervisa la implementación de leyes importantes aprobadas bajo Biden.

Biden dijo que sabía que Landrieu, quien ayudó en la reconstrucción de Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2005, era "el hombre que me ayudará a reconstruir el país".

"Mitch siempre ha sabido que la medida real del éxito no es haberse anotado puntos políticos sino construir puentes y resolver el problema inmediato", dijo Biden en un comunicado obtenido por The Associated Press.

Landrieu, quien también planea trabajar en el sector privado en la promoción de la energía limpia, viajó más de 192,000 kilómetros (119,000 millas), reuniéndose con gobernadores, alcaldes y otros funcionarios para discutir maneras de acceder a los fondos aprobados, yendo a regiones donde usualmente no van los demócratas y presentándose en tiendas rurales y pueblos que dependen de la industria del carbón.

Landrieu, de 63 años, es uno de los partidarios de Biden que algún día podría ser candidato a la presidencia. El gobernador de California Gavin Newsom y la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer también participan en la campaña reeleccionista y han suscitado especulación sobre la campaña de 2028.

Antes de las elecciones de 2020, Landrieu era mencionado como posible candidato demócrata contra Donald Trump. Como alcalde y vicegobernador de Luisiana, le dio prioridad al tema de la igualdad racial y aprobó la remoción de monumentos confederados.