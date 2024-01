Maduro exige a EE.UU. que levante completamente sanciones sin "condiciones de ningún tipo"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este lunes al Gobierno de Estados Unidos que levante "completamente" y sin "condiciones de ningún tipo" las sanciones impuestas sobre la economía del país caribeño, varias de ellas aliviadas recientemente.



"Tenemos que apretar la marcha, levantar la voz y, con toda la fuerza de un país, exigir que los Estados Unidos de Norteamérica levanten, completamente y de manera permanente, todas las sanciones sobre la economía, sobre la sociedad y sobre Venezuela", dijo el mandatario durante un encuentro con miembros del Poder Legislativo.



Este levantamiento, prosiguió, debe ser "sin condicionamientos" y "sin chantajes".



"No aceptamos condiciones de ningún tipo, ni chantaje ninguno. Ni hoy ni nunca hemos aceptado ni aceptaremos amenazas", remarcó.



Maduro se refirió al levantamiento de varias sanciones anunciado en el mes de octubre por EE.UU., y aseveró que "no se ha levantado ni una sanción sobre la economía" venezolana, y que lo que hizo Washington entonces fue sacar "unas licencias".



El levantamiento de sanciones, por seis meses, anunciado por EE.UU. se dio como respuesta al acuerdo entre el chavismo y la oposición sobre garantías electorales para las presidenciales de 2024, que incluyen la observación internacional.



La continuación del levantamiento temporal dependerá de los pasos que dé Venezuela para garantizar unas presidenciales con garantías, según los términos de Estados Unidos, que fijó abril como fecha para el fin de este alivio.



Sin embargo, expertos consultados por EFE no descartan que EE.UU. lo extienda, ante factores como la necesidad de petróleo, cuyas mayores reservas están en Venezuela, el conflicto geopolítico, los recientes acuerdos suscritos por la estatal Pdvsa con empresas energéticas internacionales y la deuda que Venezuela aún tiene con algunas petroleras, que puede pagar con crudo.

