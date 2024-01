Piratean la cuenta de X del regulador bursátil de EE.UU. con mensaje sobre ETF de bitcóin

La cuenta del regulador bursátil de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en la red social X fue "pirateada" este martes y publicó un mensaje "no autorizado" sobre los fondos cotizados vinculados al bitcóin (ETF), según informó el presidente de la agencia, Gary Gensler.



"La cuenta de @SECGov ha sido pirateada, y se ha publicado un tuit no autorizado. La SEC no ha aprobado la cotización y compraventa de productos negociados en el mercado vinculados al precio presente del bitcóin", dijo Gensler a través de su cuenta oficial de X esta tarde.



El presidente de la SEC se pronunció así minutos después de que la cuenta institucional del organismo publicara que permitía por primera vez la creación de fondos cotizados (ETFs) vinculados al bitcóin, una decisión que esperaban con gran expectación los inversores en criptomonedas.



"Hoy la SEC aprueba los ETFs de Bitcóin para su cotización en todos los mercados de valores nacionales. Los ETFs de Bitcóin estarán sujetos a vigilancia continuada y a medidas de cumplimiento para asegurar la protección de los inversores", se podía leer en el mensaje, ya eliminado.



La noche de este martes la red social X en un mensaje confirmó que la seguridad de la cuenta @SECGov estuvo "comprometida".



Según la investigación de X, la intrusión fue realizada por un individuo no identificado que obtuvo control sobre un número de teléfono asociado con la cuenta de la SEC.



La red social añadió que la cuenta no tenía habilitada "la autenticación de dos factores" en el momento en que ocurrió el fallo de seguridad.



El falso mensaje incluía una fotografía de Gensler con una cita sobre la decisión.



El bitcóin superó los 47,000 dólares ayer lunes, una cifra no vista desde abril de 2022, gracias a las expectativas de los inversores de que la SEC autorizara los fondos.



La decisión del regulador, por lo general crítico con las criptomonedas, y que podría producirse en las próximas horas puesto que mañana vence el plazo para que se pronuncie, abriría la puerta a una mayor aceptación institucional del bitcóin en los mercados financieros de Estados Unidos.

