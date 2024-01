Senador de Florida Marco Rubio anuncia su apoyo a Trump

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

El senador republicanoanunció este domingo su apoyo a la candidatura presidencial del expresidenteen las primarias de su partido al señalar la necesidad de "acciones extraordinarias" contra el Gobierno de Joe Biden.El apoyo del cubanoestadounidense al expresidente (2017-2021) es otro golpe al gobernador de Florida,, que también busca la candidatura presidencial, después de que el otro senador de ese estado, Rick Scott, mostrara su apoyo a Trump en noviembre pasado.Rubio señaló en la red social X (antes Twitter) que son necesarias las acciones de Trump para "arreglar el desastre" del país.Subrayó que durante la presidencia de Trump él logró como senador políticas importantes, como duras sanciones al régimen de Cuba y Venezuela porque "teníamos un Presidente que no cedió ante intereses especiales"."Apoyo a Trump porque ese tipo de liderazgo es la única manera de lograr las acciones extraordinarias necesarias para solucionar el desastre que ha creado Biden", enfatizó.En las primarias de 2016 Rubio se postuló contra Trump, quien por entonces lo apodaba como "Little Marco" (El pequeño Marco).El respaldo de Rubio ocurre a un día de las asambleas electorales de Iowa, en las que Trump es el favorito frente a DeSantis y a la ex embajadora de Naciones Unidas Nikki Haley.De igual forma, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, anunció también hoy su apoyo a Trump para las presidenciales.