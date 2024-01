EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

venderá a partir de hoy las últimas versiones de sus relojes inteligentes en Estados Unidos sin una función que permitía detectar el nivel de oxígeno en sangre de la persona que lo portaba, tras perder hace meses unsobre esta innovación con la tecnológica Masimo.En la página web de los relojes 'Watch Series 9' y el 'Watch Ultra 2', la compañía expresa brevemente que estos relojes "ya no incluirán la función 'Blood Oxygen' (oxígeno en sangre)".En octubre, la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU determinó que estos sensores infringían patentes de la empresa de tecnología sanitaria Masimo y obligó aa dejar de vender los relojes que los incluían.La empresa dijo en un comunicado al medio 9to5Mac, enfocado en noticias de la empresa, que su apelación al fallo de la comisión estadounidense "está en curso", y que, mientras tanto, "está tomando medidas para cumplir con la sentencia, garantizando que los clientes tengan acceso alWatch con interrupciones limitadas"."Estos pasos incluyen la introducción de una versión deWatch Series 9 yWatch Ultra 2 en Estados Unidos sin la función 'Blood Oxygen'", explicó.Aunque los nuevos modelos incluirán la aplicación, cuando el usuario trate de usarla aparecerá un mensaje advirtiendo que "ya no está disponible" y que puede recibir más información en la aplicación 'Salud' de su iPhone, donde encontrará un enlace directo a un articulo de soporte técnico en la página web deDe acuerdo a la empresa, el cambio no afectará a los relojes que ya se vendieron antes de que se tomara esta decisión.Los relojes inteligentes derepresentan casi 20.000 millones de los 383.290 millones de dólares en ventas anuales de la compañía, según Bernstein Research, una firma de investigación financiera.es el mayor vendedor de relojes inteligentes del mundo y representa aproximadamente un tercio de todas las ventas de relojes inteligentes, según la firma de investigación de tecnología Counterpoint Research.