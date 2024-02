Joe Biden bromea sobre su memoria: He estado aquí un tiempo y sí, lo recuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bromeó este lunes sobre su memoria y declaró que recuerda haber estado en activo en política "durante un tiempo", tras la polémica por el informe de un fiscal que puso en cuestión su estado cognitivo.



"Aunque sé que no lo parezco, he estado aquí durante un tiempo, y sí, lo recuerdo", dijo el mandatario en un evento, mientras hacía un recuento sobre algunas de las políticas medioambientales que ha llevado a cabo en los últimos años.



El presidente, de 81 años, participó en un acto organizado por la Asociación Nacional de Condados, en el que ofreció un discurso e introdujo ese chascarrillo, queriendo calmar los ánimos tras la polémica desatada durante los últimos días.



El fiscal especial Robert Hur presentó el jueves un informe sobre el manejo de documentos clasificados y, aunque decidió no presentar cargos en su contra, sí hizo duros comentarios sobre su "memoria significativamente limitada" durante los interrogatorios que se le hicieron en 2023.



En una rueda de prensa improvisada ese mismo día desde la Casa Blanca Biden señaló, en tono visiblemente enfadado, que su memoria se encuentra en buenas condiciones, consciente de que el factor de su edad y sus lapsus en público podrían lastrar su reelección en los comicios presidenciales de noviembre.



"Tengo buenas intenciones, y soy un hombre mayor, y sé qué demonios estoy haciendo", añadió Biden ante la pregunta de un periodista de Fox News al respecto.



Biden ha sido objeto de investigación desde que hace un año se encontraron en su domicilio de Delaware y en una oficina privada documentos clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).



Los documentos fueron encontrados por los abogados de Biden en noviembre y diciembre de 2022, y entregados inmediatamente a los Archivos Nacionales, el organismo que tiene que resguardarlos, tras lo cual el Departamento de Justicia abrió una investigación.



El expresidente Donald Trump (2017-2021), precandidato republicano a las elecciones del próximo noviembre, también fue investigado por retener documentos oficiales en su mansión de Florida y fue imputado de 40 cargos ya que durante meses, a diferencia de Biden, se negó a entregarlos.