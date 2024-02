Haley critica a Trump por su cercanía con Putin: "Rusia no es nuestro amigo"

La precandidata presidencial republicana Nikki Haley criticó este domingo a su rival, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), por su cercanía con el mandatario ruso, Vladímir Putin, y por sus comentarios sobre la OTAN.



"Tenemos que recordar que Rusia no es nuestro amigo. Si Putin abre la boca es para mentir y debemos ser conscientes de ello", dijo Haley en un encuentro de preguntas y respuestas con votantes, organizado por la cadena Fox News a pocos días de las primarias de Carolina del Sur.



La exembajadora estadounidense ante la ONU (2017-2018) consideró "dañinas" las palabras de Trump de la semana pasada, cuando aseguró que instaría a Rusia a hacer lo que quiera con los países de la OTAN que incumplan las cuotas de gasto en defensa.



"Animó a Putin a invadir a nuestros socios de la OTAN en lugar de defender a nuestros aliados", reprochó Haley.



La política republicana responsabilizó además a Putin de la muerte en prisión del líder opositor ruso Alexéi Navalni, un suceso del que Trump no se ha pronunciado hasta ahora.



"Putin asesina a sus oponentes políticos, arresta a periodistas estadounidenses y los usa como rehenes, y no oculta el hecho de que quiere destruir a Estados Unidos. Lo mejor que podemos hacer con Rusia es hacerles saber que iremos tras ellos", expresó.



Trump es el indiscutible favorito para hacerse con la nominación republicana para las elecciones presidenciales del próximo noviembre tras haber arrasado en los caucus del partido en Iowa y en las primarias de Nuevo Hampshire y Nevada.



Nikki Haley es la única rival de Trump que queda en pie y tendrá una prueba de juego el próximo sábado en las primarias de Carolina del Sur, estado del que fue gobernadora entre 2011 y 2017 pero donde va rezagada en las encuestas.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.