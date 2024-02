Director ejecutivo de AT&T se disculpa con clientes por interrupción del servicio

El director ejecutivo de la empresa estadounidense de telecomunicaciones AT&T, John T. Stankey, se disculpó este domingo con miles de usuarios afectados el jueves con una interrupción del servicio causado por problemas técnicos y les ofreció un crédito en su factura.



El incidente, que comenzó a eso de las 3:30 de la mañana del jueves, hora del este, ocurrió por un problema técnico mientras la compañía intentaba expandir su red y entre las ciudades afectadas estuvieron Atlanta, Los Ángeles y Nueva York, según la empresa.



"Nuestra revisión inicial de la causa de la interrupción del jueves indica que se debió a la aplicación y ejecución de un proceso incorrecto utilizado mientras trabajábamos para expandir nuestra red", señaló el director ejecutivo de AT&T en una carta publicada en la página de la empresa.



"No importa el momento, una cosa está clara: decepcionamos a muchos de nuestros clientes, incluidos muchos de ustedes y sus familias. Por eso nos disculpamos", afirmó.



Debido a la interrupción no se podían hacer llamadas ni enviar mensajes de texto, incluso para servicios de emergencia en las principales ciudades.



El servicio se restauró siete horas más tarde y en su apogeo se reportaron unos 70,000 informes de interrupción del servicio en todo el país, según Downdetector.com, que rastrea los informes de los usuarios sobre interrupciones en las telecomunicaciones e Internet, destaca el New York Times.



"Momentos como estos son una prueba de resiliencia. Esta no es nuestra primera interrupción de la red y no será la última; desafortunadamente, es la realidad de nuestro negocio", indica la carta.



"Lo más importante es cómo reaccionamos, nos adaptamos y mejoramos para brindar el servicio que nuestros clientes necesitan y esperan", agrega la misiva en su pagina.



De acuerdo con la empresa, se le acreditará a los miles de afectados el coste promedio de un día completo de servicio, que según indican medios locales es de cinco dólares y asegura que toman medidas para evitar otra interrupción.