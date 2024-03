Boeing acuerda pagar una multa de 51 millones de dólares por violar ley de exportaciones de EE.UU.

El Gobierno de Estados Unidos y Boeing anunciaron este jueves un acuerdo para que la multinacional pague una multa de 51 millones de dólares por la exportación ilegal, incluida a China, de datos técnicos.

La multa resuelve 199 violaciones por parte de Boeing a la Ley de Control de las Exportaciones de Armas de Estados Unidos, detallaron en un comunicado.

En concreto, "exportaciones y transferencias no autorizadas de datos técnicos a empleados y contratistas extranjeros", así como "exportaciones no autorizadas de artículos de defensa, incluidas exportaciones no autorizadas de datos técnicos a China".

La investigación, conducida por el Departamento de Estado, surgió después de que fuese Boeing quien revelase al Gobierno que había incurrido en estas violaciones.

La mayoría de las 199 violaciones ocurrieron antes de 2020.

Boeing tiene 36 meses para pagar la multa civil de 51 millones de dólares.