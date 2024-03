El premio mayor de Mega Millions se dispara a casi US$1,000 millones; esto es lo que debes saber

Los números ganadores de un premio de lotería Mega Millions de casi 1,000 millones de dólares se sortearán el viernes por la noche, ofreciendo riquezas repentinas a cualquier jugador afortunado que los iguale y una decepción casi segura para todos los demás.

Dado que han pasado tres meses sin un ganador, el premio mayor de Mega Millions ha crecido a un estimado de US$ 977 millones. Ese gran premio refleja las probabilidades increíblemente altas de ganar el premio mayor, ya que cuanto más largo sea el período sin un ganador, más crecerá el premio.

El premio mayor se ubica como el décimo más grande en la historia de la lotería de EE. UU., aproximadamente la mitad del tamaño de un premio récord de Powerball de $ 2.04 mil millones ganado en noviembre de 2022.

¿Cómo juego?

Los jugadores pueden comprar boletos por US$ 2 y seleccionar seis números de grupos separados. Cinco de las selecciones provienen de un grupo, con diferentes números del 1 al 70, y la otra es para la Mega Ball, con números del 1 al 25. Algunos estados también dan a los jugadores la opción de pagar más por diferentes opciones que aumentan los pagos o dan a las personas conjuntos adicionales de números.

Las personas pueden elegir sus propios números, y algunos juegan los mismos números cada vez, pero la mayoría de los jugadores optan por la opción de selección rápida, que permite que una computadora genere números aleatorios.

Mega Millions realiza sorteos dos veces por semana, a las 11 p.m. EDT los martes y viernes, transmitidos desde un estudio de televisión en Atlanta. Los números también se publican rápidamente en el sitio web del juego.

¿Cuánto ganaría?

Mucho, pero probablemente mucho menos de lo que piensas.

En primer lugar, esto se debe a que el premio mayor anunciado de 977 millones de dólares es para un único ganador al que se le paga a través de una anualidad, con un pago inicial y luego cheques anuales durante 29 años. Casi todos los ganadores prefieren un pago en efectivo, que para el sorteo del viernes por la noche sería de un estimado de 461 millones de dólares, menos de la mitad del número que aparece en las vallas publicitarias y en los anuncios de neón de las tiendas de conveniencia.

Antes de desembolsar el dinero, los funcionarios de la lotería también deducirían el 24 % de los impuestos federales. Sin embargo, la factura fiscal final podría ser más alta, ya que algunas de las ganancias podrían estar sujetas al tramo impositivo federal superior del 37 %. También se podrían aplicar impuestos estatales, dependiendo de dónde compró el jugador el boleto ganador.

También existe la posibilidad de que más de una persona compre un boleto ganador, como en 2016, cuando hubo tres boletos ganadores para un premio mayor de lotería de US$ 1,600 millones. Cualquiera que sea el monto del premio mayor, podría dividirse en premios más pequeños.

Entonces, ¿cuáles son las probabilidades?

Centrarse en la cantidad de un premio mayor pasa por alto el punto más importante: que es casi seguro que no ganará.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Mega Millions son de 1 en 302.6 millones, y son esas bajas probabilidades las que permiten que el juego avance sin un ganador durante meses. Si las probabilidades fueran mejores, la gente ganaría botes con más frecuencia, por lo que los premios mayores no crecerían tanto y atraerían a tanta gente a jugar. De hecho, Mega Millions amplió sus probabilidades en 2019 para crear botes más grandes.

Durante el tramo actual, no ha habido un ganador del premio mayor desde el 8 de diciembre de 2023. Son 29 sorteos consecutivos sin que alguien acierte todos los números.

Dicho esto, los funcionarios de la lotería señalan que ha habido millones de boletos ganadores durante ese lapso, con premios que oscilan entre US$ 2 y US$ 1 millón. La clave, dicen, es jugar por diversión y arriesgarse a soñar un poco, pero no con la expectativa de hacerse rico.

Y, por supuesto, eventualmente alguien ganará el premio mayor.

¿Quién dirige estos juegos?

Mega Millions y Powerball, el otro gran juego de lotería, se ejecutan por separado, pero ambos son supervisados por loterías estatales. Mega Millions se juega en 45 estados, así como en Washington, D.C. y las Islas Vírgenes de EE. UU. Powerball también opera en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Los juegos no operan en Alabama, Alaska, Hawái, Nevada o Utah.

Ambos juegos recaudan dinero para las jurisdicciones donde operan junto con las ganancias de otros juegos de lotería, como los boletos de rascar. Algunos estados transfieren el dinero a sus fondos generales, mientras que otros lo usan para fines específicos, como financiar becas universitarias o parques estatales.