EE.UU. ve injustificada la prolongación del arresto del periodista Gershkovich en Rusia

Estados Unidos consideró este miércoles que la prolongación por otros tres meses del arresto del periodista estadounidense Evan Gershkovich en Rusia, donde está acusado de espionaje, no está justificada.

"Las autoridades rusas ni siquiera han aportado una prueba del delito. De hecho, no han ofrecido ninguna justificación real para retenerlo. Esto es porque no ha hecho nada malo. El periodismo no es un crimen", dijo en una conferencia de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

La Justicia rusa prolongó este martes su arresto hasta el 30 de junio. Para entonces, llevará en prisión preventiva un año y tres meses.

Gershkovich, de 33 años, fue detenido a finales de marzo de 2023 en Yekaterimburgo, capital de los Urales, y el 7 de abril fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).

Según el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), "recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso".

La portavoz de la Casa Blanca advirtió que la Administración de Joe Biden no cesará sus esfuerzos para que salga en libertad Gershkovich, reportero del Wall Street Journal.

"Seguiremos trabajando cada día para conseguir su liberación. Seguiremos afrontando los intentos de Rusia de usar a los estadounidenses como moneda de cambio y seguiremos manteniéndonos firmes frente a aquellos que buscan atacar a la prensa o ir contra periodistas como Evan o Paul Whelan", dijo.

Whelan, antiguo infante de la Marina, fue detenido en Moscú a finales de 2018 y condenado por espionaje en 2020 a 16 años de cárcel.