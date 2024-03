Buscan a una persona de interés en caso de niña Madeleine McCann, desaparecida en 2007

Los detectives a cargo del caso de Madeline McCann están detrás de un antiguo amigo del principal sospechoso, Christian Brueckner, ya que podría tener información vital sobre la desaparición de la niña británica en 2007, cuando estaba de vacaciones con su familia en Portugal.

"Necesitamos hablar urgentemente con este hombre en relación con su relación con Christian Brueckner. Tenemos que encontrarlo para preguntarle por la desaparición de Madeleine McCann", dijo uno de los investigadores citados por el diario "The Sun" sobre el hombre hasta el momento identificado como Ralph H.

El hombre, de 56 años y descrito como "un vecino con el que podría ser interesante hablar", vivía cerca de una pequeña casa que Christian Brueckner alquiló durante tres años en Braunschweig, Alemania.

A pesar del interés de los investigadores con dar con Ralph y la información que pueda ofrecer sobre su antiguo vecino y la desaparición de Madeline, no ha sido posible para las autoridades dar con su paradero.

"Él (Ralph), no está en casa, no contesta el teléfono, aparentemente ha desaparecido", dijo uno de los detectives, según recoge "The Sun", quien asegura que sí pudo contactarse con el hombre.

"Nunca hablaré con ustedes, nunca hablaré con la policía", respondió Ralph al ser contactado por el medio sobre si sabía algo y si estaba dispuesto a colaborar con la policía y la investigación en curso.

"Nunca hablaré con la policía estatal, nunca hablaré con la BKA -equivalente alemán del FBI-", insistió.

Un vecino dijo al medio que: "Ralph definitivamente sabe todo sobre la vida de Christian Brueckner"

"Es por eso que la policía está tan interesada en hablar con él", agregó.

Madeleine tenía tres años cuando desapareció de un apartamento en Praia da Luz, Portugal, hace casi 17 años mientras estaba de vacaciones con sus padres Kate y Gerry.

Los investigadores alemanes creen que Christian Brueckner la secuestró y asesinó, aunque todavía no se han presentado cargos en su contra.

Brueckner, está siendo juzgado en Alemania por tres violaciones y dos cargos de abuso sexual de menores en Portugal entre 2000 y 2017, dichos casos no guardan relación con la desaparición de Madeleine, por lo que él niega estar involucrado.

De acuerdo con el medio, Christian Brueckner enfrenta hasta 15 años de cárcel si es declarado culpable, pero podría ser liberado en menos de dos años si es absuelto cuando termine su sentencia de siete años por una violación, dictada en 2019.