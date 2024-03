Freddy Cruz, el domincano que llena las redes sociales con mensajes positivos

Desde pequeño, se ha visto rodeado de cámaras, estudios de televisión y periodistas, aprendiendo como editar videos y cómo manejar una cámara, algo que le agradece a su padre por mostrarle ese mundo, al cual hoy se dedica siguiendo sus pasos.

Freddy Cruz, es un predicador cristiano de origen dominicano que actualmente se desempeña como director técnico y de cámara en un importante canal de televisión en los Estados Unidos, así como también creador de contenido cristiano en las redes sociales.

Cruz, contó a Diario Libre que, en el 2015, luego de tener miles de seguidores, tuvo un encuentro con Dios en la Iglesia Vida Amor Cristiano, que en ese momento provocó un encuentro de sanidad interior al que fue invitado junto con su familia, asegurando que luego de aceptar dicha invitación "su vida cambió para siempre".

"Las redes sociales ahora mismo están muy contaminadas con contenido malo, contenidos que no le aportan nada a la juventud y entonces me surgió la idea de hacer preguntas que tenemos todos como cristianos o no cristianos" Freddy Cruz Predicador y creador de contenido cristiano “

"Ahí comienzo a entender el sentido de la vida y darme cuenta que el contenido que le estaba dando a miles de seguidores, no era el mejor contenido y que yo no estaba aportando nada a cada vida que veía un video mío, dije, por qué no hacer lo mismo, pero llevando un sentido de la palabra y un sentido que cambia que es Cristo y ahí hice el cambio" explicó el joven dominicano.

Freddy, confesó que antes de iniciar a crear contenido cristiano sentía un vacío en su interior, aunque recibía una buena aceptación como creador de contenido general, millones de vistas en los videos y ser reconocido en las calles, llegándose a cuestionar el por qué se sentía solo a pesar de que nada le hacía falta.

A partir de ese momento, Freddy comenzó un proceso de introspección, con la finalidad de tener respuestas al por qué, el vacío en su interior, nunca se saciaba, encontrando como respuesta que el único que pudo llenar ese vacío, que hoy tiene lleno de alegría, fue Cristo.

Freddy, busca a través de su contenido cambiar la expectativa de las redes sociales y poner la opinión de Cristo "que es la que realmente vale" y sacar de dudas una generación que constantemente se hace preguntas y no obtienen la respuesta correcta, que viene de lo que dice la Biblia y no de lo que diga una tercera persona que "dicen que todo es del diablo".

Premios El Galardón

En el mes de febrero, el dominicano recibió la noticia de una nominación en Premios el Galardón que se llevan a cabo en su país natal donde resultó ganador en la categoría de "Comunicador destacado en el extranjero" debido al contenido que realiza para sus redes sociales.

Freddy Cruz recibió la nominación con mucha felicidad, enterándose gracias a sus seguidores que, antes de ser contactado por el organizador de los premios, lo etiquetaban en la publicación que anunciaba los nominados a los Premios El Galardón.

EL creador de contenido nunca pensó ser nominado a unos premios y aseguró que, aunque en su adolescencia siempre veía en redes sociales personas con miles de vistas y decía querer ser como ellas en algún momento de su vida, pero al no tener los equipos necesarios, fue algo que nunca le pasó por su mente.

Al recordar esos momentos de su adolescencia, Freddy agradeció a Dios por permitirle tener lo que en esos momentos veía como algo inalcanzable. "Cuando Dios pone la gracia en una persona no hay nadie que le pueda cerrar la puerta, creo que el talento que tengo se lo debo a Dios, sin Dios no soy nada, porque ya yo era viral antes de conocer a Dios, pero la paz que tengo ahora y la paz que tenía antes en mi fama, son dos paces diferentes" sostuvo Cruz.

Freddy Cruz contó a Diario Libre que, luego de la premiación, seguirá trabajando arduamente para que el nombre de Jesús siga siendo viral a través de su contenido, tocando corazones, cambiando vidas y sacando personas del hoyo de la depresión.

