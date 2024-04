La campaña de Biden apunta a los hispanos con un anuncio en Arizona en defensa del aborto

La campaña del presidente de EE. UU., el demócrata Joe Biden, intensificó este jueves su lucha por los derechos reproductivos con un nuevo anuncio subtitulado al español y que recuerda a la comunidad hispana en Arizona que el republicano Donald Trump es el responsable de las nuevas prohibiciones al aborto en ese estado.

Según adelantó a EFE la campaña de Biden, el nuevo anuncio publicitario que lleva el título de 'Power Back', es parte de una nueva inversión de siete cifras en televisión y plataformas digitales dirigida específicamente a Arizona.

El Tribunal Supremo de Arizona dio el martes vía libre para que entre en vigor una estricta ley de 1864 que prohíbe el aborto en casi todos los casos, incluso tras una violación o incesto.

La legislación, que entrará en vigor en 14 días desde el fallo, había estado bloqueada desde que en 1973 el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitiera su sentencia "Roe contra Wade", que durante décadas protegió a nivel federal el derecho al aborto.

Ese fallo de "Roe contra Wade", sin embargo, fue anulado en junio de 2022 por el Tribunal Supremo de EE. UU., donde Trump había colocado a tres magistrados que se oponían al aborto.

En el anuncio, que comenzará a ser emitido este mismo jueves, Biden habla directamente a cámara y se refiere al papel que Trump jugó en arrebatar los derechos reproductivos a millones de mujeres, poniendo sus vidas en peligro.

"Por culpa de Donald Trump millones de mujeres han perdido los derechos fundamentales de controlar lo que hacen con sus propios cuerpos.Y por eso ahora las vidas de las mujeres peligran cada día más. La pregunta es: Si Donald Trump vuelve al poder ¿qué otras libertades podrían perder?", pregunta Biden.

"Las decisiones que tomas sobre tu propio cuerpo te pertenecen solo a ti, no al gobierno ni a Donald Trump. Yo lucharé con todas mis fuerzas para recuperar su libertad", promete el presidente.

El impacto en las mujeres latinas

La entrada en vigor de esa ley de 1864 tendrá un impacto significativo en las mujeres hispanas de Arizona.

De hecho, a nivel federal, cerca de 6.5 millones de latinas (42 % de todas las latinas de entre 15 y 49 años) viven en 26 estados que han prohibido, restringido severamente o donde es probable que se prohíba el aborto, según un estudio de National Partnership for Women & Families and the National Latina Institute for Reproductive Justice.

En un comunicado, la directora de la campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, consideró que la "pesadilla" que viven actualmente las mujeres a lo largo y ancho del estado de Arizona "solo es posible gracias a Donald Trump".

"Los habitantes de Arizona merecen saber que es Donald Trump quien alardea de haberlos llevado a una época en la que las mujeres no podían ni votar, que Donald Trump es el responsable de poner sus vidas en peligro y que promete ir aún más lejos para despojar a las mujeres de sus derechos, si es reelegido", afirmó.

"Sólo hay un candidato que luchará con todas sus fuerzas para restaurar las libertades fundamentales de las mujeres, y ese es el presidente Joe Biden", añadió.

Tema electoral clave

Aunque Trump ha vacilado repetidamente sobre su posición respecto al aborto, mantiene que está orgulloso de que los tres magistrados del Tribunal Supremo que él nominó votaran para anular el fallo 'Roe contra Wade'.

El aborto podría acabar siendo una de las debilidades de Trump en las elecciones de noviembre, ya que muchos votantes independientes rechazan la intervención del Gobierno en los derechos reproductivos.

En un memorándum distribuido por la campaña de Biden este jueves, se enmarca la defensa de los derechos reproductivos como una lucha por la libertad y se destaca que, aunque el aborto siempre ha sido un tema central en la contienda electoral en Arizona, ahora, después del fallo del Tribunal Supremo estatal, "es más importante que nunca".

El derecho al aborto ayudó a los demócratas a obtener resultados mejores de lo esperado en las elecciones de medio mandato de 2022, y la campaña de Biden confía en que esto se repita en noviembre.