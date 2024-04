Minuto a Minuto: el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York

11:55 a.m.abril 22, 2024

¿Son los pagos una "conspiración"?

Blanche enfatizó que aunque los fiscales describieron las acusaciones en su apertura como una conspiración, en realidad no acusaron a Trump de conspiración.

"No hay nada ilegal en lo que escucharán que sucedió entre el National Enquirer, AMI, David Pecker y Donald Trump", dijo Blanche, y agregó: "No es un plan, a menos que un plan signifique algo que no importa, eso no es ilegal. "