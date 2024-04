Baltimore denuncia al propietario y administrador del buque que derribó un puente en EEUU

El gobierno de la ciudad de Baltimore presentó una demanda contra el propietario y otra contra el administrador del buque de carga Dali, que chocó contra el puente Francis Scott Key, que acabó colapsando, una tragedia que dejó pérdidas millonarias y seis fallecidos.



Las denuncias contra la compañía propietaria Grace Ocean Private Limited y la administradora Synergy Marine PTE LTD, ambas de Singapur y que buscan una responsabilidad limitada, se interpusieron el lunes, publica este martes la prensa estadounidense.



Los abogados de la alcaldía de Baltimore acusaron a ambas compañías de proporcionar al barco una "tripulación incompetente" que carecía de las habilidades y la capacitación adecuadas, asegura CNN.



Por tanto, se exigen daños y perjuicios no especificados a ambas empresas por el accidente del Dali, un barco que transportaba miles de contenedores de carga y que en la noche del 26 de marzo golpeó contra el puente, que colapsó poco después.



A principios de abril, los abogados de las dos compañías habían declarado en un expediente judicial que el accidente no fue resultado de "ninguna culpa, negligencia o falta de atención" por parte de las compañías.



Pero los abogados del alcalde Brandon M. Scott y del Concejo Municipal de Baltimore rechazaron los argumentos de las empresas este lunes y afirmaron que las empresas deberían ser consideradas responsables de cualquier daño que se pueda considerar tras un juicio.



"Para todos los efectos, la negligencia de los peticionarios provocó que destruyeran el puente Key y cerraran por sí solos el puerto de Baltimore, una fuente de empleos, ingresos municipales y no poca cantidad de orgullo para la ciudad de Baltimore y sus residentes", apunta el documento.



La denuncia llega además después de que el pasado 15 de abril el FBI informara que ha abierto una investigación criminal para esclarecer lo sucedido.



La semana pasada, la Guardia Costera de Estados Unidos abrió un tercer canal temporal alternativo en el río Patapsco que proporcionará acceso limitado al puerto de Baltimore para embarcaciones comerciales, mientras se continúa la limpieza de los escombros del colapsado puente.



El capitán de la Guardia Costera de EE.UU., David O'Connell, dijo en un comunicado que se espera que el canal bautizado como Fort Carroll ayude a restaurar aproximadamente el 15 % de la actividad comercial previa al accidente.



La apertura del tercer canal es parte de los esfuerzos para abrir el canal principal que se espera se logre el próximo mes.



En el accidente perecieron seis personas, todas ellas trabajadores latinoamericanos que en el momento del suceso se hallaban realizando tareas de parchado del asfalto. Solo han podido encontrarse los cuerpos de cuatro de ellos.

