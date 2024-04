Trapero dominicano Coyote 63 recibe libertad tras permanecer cinco meses arrestado en Nueva York

Coyote 63 se dio a conocer por éxitos como Oh Oh Oh, El Escuadrón junto a De La Ghetto. ( FUENTE EXTERNA )

El artista urbano dominicano Arfhy Santos, mejor conocido como Coyote 63 fue liberado de prisión tras permanecer por cinco meses en una cárcel de Nueva York, en Estados Unidos, tras ser acusado de golpear a un manager musical.

Tras su salida, el urbano expresó que decidió continuar con su carrera para ofrecer a sus fans música de calidad.

Santos es reconocido internacionalmente como un ícono del trap latino en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, La Gran Manzana.

El cantante y compositor de 26 años, nacido en Santiago, expresó que el tiempo que estuvo recluido le sirvió para ser más fuerte y crecer espiritualmente.

"Ese tiempo lo dediqué a mi crecimiento espiritual, a no permitir que las adversidades me detuvieran y a concentrarme en mi creciente público en todos los países de habla hispana".

Coyote 63 se dio a conocer por éxitos como "Oh Oh Oh", "El Escuadrón" junto a De La Ghetto y "No Hay Para" junto a Ángel Dior.

También es apodado "La Kabra de USA" por sus seguidores. Coyote 63 anunció que está preparando el lanzamiento de su próximo sencillo titulado "Imperio".