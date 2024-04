Hizo la "vuelta por México" en busca de un mejor futuro y su vida terminó en un trágico accidente

Muchos dominicanos emprenden la "vuelta por México" con el fin de lograr el sueño americano arriesgándose a diversos peligros, entre ellos hasta perder la vida, con el fin de pasar al otro lado de la frontera con la intención de buscar mejores oportunidades.

Jorge Luis Frías Rondón, de 37 años, decidió emprender el viaje con destino a Estados Unidos para poder brindarle desde la distancia un mejor futuro a sus hijos de 6 y 11 años, a quienes el 22 de abril dejó sin padre en un aparatoso accidente en la carretera Federal 190, en el tramo de Santo Domingo Zanatepec a General Pascual Fuentes.

Los familiares de Frías narraron a Diario Libre que se enteraron del accidente a través de los noticiarios. Luego, confirmaron la muerte de Jorge Luis mediante una llamada telefónica realizada por uno de los sobrevivientes, quien se encargó de avisar a las personas que estaban a cargo de los migrantes.

"Duramos tres largos días de espera, hasta la confirmación de su ubicación y lamentablemente estaba sin vida", expresó Nairobi Santana, esposa de Jorge, quien agregó que le enviaron fotos del cadáver, el cual estaba visiblemente reconocible.

"El Mecha" como solían llamarle todas las personas que le conocían, fue descrito por su esposa como un hombre trabajador y entregado a su familia, que trabajaba todos los días dignamente como tapicero para buscar el sustento para mantener su hogar.

"Era un excelente tapicero, colchonero, trabajaba mucho, se desvelaba mucho por su familia, por sus hijos, un buen padre, era un buen muchacho, como todas las parejas con sus altas y bajas, pero era un buen esposo, desprendido totalmente y trabajador como él solo", relató.

Con pesar, manifestó que no estuvo de a acuerdo con el viaje que su esposo decidió emprender, pero, sin embargo, lo apoyó en lograr sus sueños, asegurando que ella no iba a ser la que le cortara sus alas para volar, "no quería que él entendiera que yo era egoísta".

Le pedía que no se fuera

"Yo le decía que yo prefiero que él se quede aquí conmigo comiendo lo que sea, quédate conmigo comiendo lo que sea aquí que aquí tú y yo vivimos, tú haces un trabajo que ganas dinero todos los días, tú no tienes que irte por ahí, pero él tenía un sueño", sostuvo Nairobi.

Contó que en varias ocasiones le insistió que no se fuera del país, incluso, le comentaba que en esa nueva vida que iba a tener en Estados Unidos, se iba a buscar otra mujer.

"Yo no tengo palabras para describir a mi esposo, mi esposo era un hombre muy trabajador, todo el mundo lo sabe, muy decente, gracias al Señor mi esposo no fue un mal padre, fue un buen hijo y un buen esposo" sostuvo.

Aunque Nairobi no tiene datos específicos de los gastos o inversión que hizo su esposo para hacer la ruta por México, exhortó a todo el que planea realizar el viaje a través de México para cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, invertir en asesoría legal y buscar visa para llegar a Norteamérica por la vía pertinente.

Solicitan ayuda

Nairobi Santana solicitó a las autoridades dominicanas hacerse eco de la situación por la que atraviesa su familia con la pérdida de su esposo y pide que los ayude con la repatriación del cuerpo.

Reiteró que, la familia de su esposo se han hecho cargo de pagar todos los gastos y sólo pide que les apoyen con la agilización para que el cadáver llegue a República Dominicana y poder velarlo y sepultarlo como se debe.

La tragedia dejó más víctimas

A parte de Jorge Luís, en el accidente ocurrido en el sur de México, murieron seis personas, incluyendo dos migrantes de Ecuador, según informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

"Derivado del accidente en el que se vieron involucrados tres vehículos (dos automóviles y una bicicleta), se tuvo como saldo a seis personas que perdieron la vida: una mujer y cinco hombres", expuso la Fiscalía.

Los agentes establecieron que tres de las víctimas "eran personas en situación de migración", por lo que el caso quedó a cargo de la Vicefiscalía Regional del Istmo y "se le dio intervención a la Fiscalía de Atención al Migrante".

