Brian Wilson, de The Beach Boys, queda bajo la tutela de su mánager a causa de su demencia

Fundador de The Beach Boys, Brian Wilson, bajo tutela por demencia. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez de un tribunal de Los Ángeles aceptó este jueves la petición de la familia de Brian Wilson para poner bajo tutela al músico fundador de The Beach Boys a causa de la demencia que sufre.

En una audiencia, el juez Gus T. May determinó que la tutela del creador de "Surfin' the U.S.A." quedará en manos de su publicista y mánager de toda la vida, Jean Sievers, y de su gestora de negocios, LeeAnn Hard, informaron medios estadounidenses.



"A partir de pruebas claras y convincentes, concluyo que es necesaria una tutela", declaró May en la vista y ordenó a los nuevos tutores que consulten con los hijos de Wilson "todas las decisiones materiales relacionadas con la atención sanitaria".



La petición -presentada tras la muerte de la esposa de Wilson, Melinda Ledbetter, a principios de año- argumentaba que el músico de 81 años padece un "trastorno neurocognitivo importante" que le ha quitado la capacidad de cuidar adecuadamente de sus necesidades personales básicas.

En febrero, los familiares de Wilson colgaron una publicación en Instagram en la que explicaban que habían tomado la decisión de solicitar la tutela del músico tras consultar a sus siete hijos, a los doctores, a miembros de su personal y al propio Wilson.



También especificaron que la capacidad cognitiva del músico había retrocedido gravemente desde la muerte Ledbetter, que era quien se encargaba de sus cuidados personales.



Wilson es reconocido por ser uno de los fundadores del grupo The Beach Boys -banda de las más importantes de Estados Unidos- y fue responsable de inmortalizar "el sueño californiano" en la década de 1960.



Uno de sus trabajos más relevantes como compositor fue la creación y producción del álbum 'Pet Sounds' (1966), considerado como uno de los mejores discos de todos los tiempos por la prensa especializada, además de ser con le que impresionaron a The Beatles.



En 1988, Wilson comenzó su trayectoria en solitario y en 2008 la revista Rolling Stone lo situó en el puesto número 52 de la lista de los 100 mejores cantantes de la historia.