Polémica por la retirada en Miami Beach de una obra de arte propalestina

La retirada del escaparate de una farmacia de Miami Beach de una pieza de arte propalestina, en la que se leía 'From the river to the sea' ('Desde el río hasta el mar'), ha despertado la polémica en la comunidad y llevado a centenares de artistas locales ha solidarizarse con su creador y calificar de censura su eliminación.

La retirada "sin el debido proceso de mi instalación" expuesta en un escaparate de una farmacia de la cadena Walgreens es un "acto de censura", señaló el creador de la obra, Khánh Nguyên Hoàng Vu, en una carta dirigida a la junta directiva de Oolite Arts, a la que responsabiliza de la acción.

Dice Khánh Nguyên en la misiva que la exposición, inaugurada en marzo pasado, contaba con la aprobación de la junta directiva de Oolite, y que fue realizada como "expresión de solidaridad con Palestina y otros pueblos oprimidos en el mundo".

Según el artista vietnamita-estadounidense, uno de los codirectores interinos de Oolite le dijo que la decisión fue tomada a raíz de las presiones de 'un grupo de abogados judíos' que encontraron ofensivo el mensaje político de la instalación, recogió Axios.

La respuesta de la comunidad de artistas del sur de Florida no se hizo esperar y, en un manifiesto, han señalado su "preocupación por la censura de Oolite Arts sobre el trabajo" del artista.

"Nos unimos como artistas del sur de Florida en solidaridad con nuestro colega" y denunciamos "la total falta de transparencia y el peligroso precedente que sienta para organizaciones artísticas como Oolite Arts", institución que "afirma estar guiada por las necesidades de los artistas", dice el manifiesto firmado por centenares de creadores locales.

Khánh Nguyên se queja además de que la junta directiva de Oolite Arts tomó la decisión de eliminar su obra sin su consentimiento y se lo notificaron en una llamada telefónica el pasado 3 de mayo, "tras iniciar el proceso de eliminación" de la instalación del escaparate.

Los firmantes del manifiesto de solidaridad con el artista vietnamita-estadounidense aseguran que la junta de directores de Oolite Arts, encabezada por la presidenta, Marie Elena Angulo, "no han ofrecido (hasta el momento) una explicación coherente de la cronología de los eventos que llevaron a la abrupta supresión del trabajo" de Khánh Nguyên.

Rechazan que "una solicitud de un tercero sea razón suficiente para censurar a un artista".

El polémico lema 'Desde el río hasta el mar' se popularizó en los años 60 entre activistas e intelectuales palestinos para pedir la autodeterminación. El eslogan a favor del pueblo palestino tiene diferentes interpretaciones. Para una parte de Israel, este lema es utilizado por los que piden la destrucción del Estado judío entre el río Jordán y el Mar Mediterráneo.