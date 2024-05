Trump acepta propuesta de Biden para dos debates en la campaña electoral

El ex presidente y virtual candidato presidencial republicano Donald Trump aceptó este miércoles la propuesta del presidente demócrata Joe Biden para dos debates en junio y septiembre y afirmó que su rival es "el peor polemista que jamás he enfrentado".



Biden, de 81 años de edad, y Trump, de 77, ya se enfrentaron en debates antes de la elección presidencial de 2020 y el actual presidente, en un mensaje de vídeo, propuso dos debates televisados sin presencia de público.



"El corrupto Joe Biden es el PEOR polemista que jamás he enfrentado", indicó Trump en su respuesta en la red social Truth y con su habitual estilo en el so de mayúsculas.



"¡No puede armar dos frases juntas! El corrupto es también el PEOR presidente en la historia de Estados Unidos, de lejos", añadió el ex presidente quien se halla enzarzado en un juicio en Nueva York y tiene otras tres causas abiertas por un total de 91 cargos federales y estatales.



La propuesta de Biden, según los medios, está contenida en un mensaje audiovisual y una carta a la Comisión de Debates Presidenciales, una entidad bipartidista que ha organizado estos encuentros desde 1988.



"Estoy Listo y Dispuesto a Debatir al Corrupto Joe en las dos fechas propuestas en junio y en septiembre", añadió Trump en su respuesta. "Yo recomendaría firmemente más de dos debates y, con propósitos de entretenimiento, una sede muy grande aunque se supone que Biden le tiene miedo a las multitudes".



"Basta con que me avises, yo estaré allí", concluyó Trump. "¡Vamos a la pelea!".