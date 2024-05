Boeing y la NASA aplazan por quinta vez el lanzamiento de la misión tripulada de Starliner

Boeing y la NASA aplazaron este martes nuevamente el lanzamiento de la primera misión tripulada de la nave Starliner para dar más tiempo a los ingenieros para evaluar una pequeña fuga de helio en el sistema de propulsión.

En una corta declaración la NASA dijo que por dos días consecutivos el equipo ha estado evaluando el rendimiento del sistema y "todavía se está discutiendo la próxima posible oportunidad de lanzamiento".



No se anunció una nueva fecha de lanzamiento.



La misión CFT (siglas de Crew Flight Test) tenía previsto despegar el sábado 25 de mayo desde un complejo de lanzamiento de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), con los astronautas de la NASA Barry 'Butch' Wilmore y Sunita Williams a bordo.

Con el que se ha dado a conocer este martes, es el quinto aplazamiento de esta misión desde que el pasado 6 de mayo se aprestara a elevarse rumbo a la EEI, no obstante el despegue fue suspendido tras descubrirse una anomalía en un tanque de oxígeno líquido del cohete propulsor Atlas V, de la firma United Launch Alliance (ULA).



Según dijo la NASA, unas pruebas de presión en el sistema de helio de la Starliner ejecutadas el pasado miércoles demostraron que "la fuga en la brida es estable y no representaría un riesgo a ese nivel durante el vuelo", no obstante los técnicos quieren seguir haciendo pruebas para garantizar el rendimiento de la nave.



El objetivo del Starliner es permanecer alrededor de una semana en la EEI antes de emprender el retorno, con un aterrizaje previsto en el suroeste de EE.UU. y con apoyo de un sistema de paracaídas.



El éxito de la misión permitirá a Boeing obtener las certificaciones necesarias para operar como un segundo proveedor de servicios de transporte de carga y tripulación a la EEI, como ya lo hace SpaceX como resultado de millonarios contratos que ambas firmas privadas han suscrito con la NASA.