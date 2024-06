Critican que plebiscito migratorio en Arizona busca allanar otro posible mandato de Trump

En Arizona los inmigrantes son el blanco de una de las iniciativas de ley más severas en contra de la migración indocumentada en EE.UU., que esta semana votará el Legislativo y que prepara el terreno para un posible segundo mandato del expresidente Donald Trump, según dijeron a EFE grupos civiles.



El Legislativo pondrá a los electores a decidir en noviembre próximo sobre la nueva iniciativa que, entre otras, convertiría en un crimen estatal cruzar la frontera de manera irregular.



Los activistas consideran que esta propuesta forma parte de una "manipulación' política del Partido Republicano para impulsar la agenda migratoria del exmandatario (2017-2021).



"Esta propuesta abre la puerta para legalizar el racismo y el perfil racial en Arizona, viene a avivar más el fuego en una contienda electoral marcada por la división", dijo a EFE Karime Rodríguez, directiva en Living United for Change in Arizona (LUCHA).



Se anticipa que esta ley, la HCR-2060, será aprobada por el pleno de la Cámara Baja de Arizona este martes y de ahí pasará a las urnas en noviembre.



Siguiendo los pasos de Texas y Florida, legisladores republicanos en Arizona impulsan la medida, conocida también como Ley para Asegurar la Frontera.



Esta propuesta además autorizaría a los departamentos policiales locales y estatales arrestar a personas "sospechosas" de ser inmigrantes indocumentados.

Igualmente daría a los jueces la autoridad de enviar de regreso a migrantes indocumentados y obligaría a las agencias estatales a utilizar el programa federal de E-verify para verificar el estatus migratorio de las personas que solicitan beneficios públicos.



La idea del plebiscito, según los activistas, es evitar el veto de la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, quien ha vetado iniciativas similares.



"Esta propuesta tiene muchas fallas; para empezar no establece fondos adicionales para que los departamentos policiacos puedan implementar esta legislación", se quejó Rodríguez.



Tampoco ha establecido si aplicará solo en la zona fronteriza o en todo el estado y si afecta a todos los inmigrantes indocumentados o aquellos que apenas crucen la frontera.



Diversas organizaciones, entre ellos LUCHA, se preparan para derrotarla en las urnas. "Nuestro plan es tocar miles de puertas, educar a los votantes y registrar el mayor número de personas para votar", explicó la activista.



Sobre todo buscan que los electores entiendan muy bien lo que representa esta legislación y no crean la "falsa" retórica con la que está siendo impulsada.



Activistas consideran que los republicanos buscan "manipular" el voto, tratando de impulsar iniciativas antiinmigrantes para continuar con la agenda de Trump.



Rodríguez era una niña cuando en 2010 se implementó la polémica ley estatal SB-1070, conocida como "muéstrame tus papeles" y que fomentaba la discriminación racial.



"Recuerdo las marchas y el gran dolor que causó a nuestras comunidades", dijo.



La SB-1070 convirtió a Arizona en el epicentro del debate migratorio y la lucha en su contra desató un boicot económico en contra del estado, así como la cancelación de conferencias y conciertos de varios artistas.



Al final, el Supremo de EE.UU. eliminó gran parte de la legislación, pero continúa vigente la autorización que tienen los departamentos de policías locales de cuestionar el estatus migratorio de los detenidos.



Sin embargo, solo pueden llamar a la Patrulla Fronteriza para que sean estos quienes verifiquen y procesen al detenido, algo que cambiaría con la HCR-2060.



La joven activista, que fue traída a EE.UU. por sus padres cuando tenía 2 años, provenientes de México, está convencida que el Arizona que implementó la SB-1070 es ahora "muy diferente".



Considera que en 2020 los votantes demostraron que ya no son "tan conservadores" y podrían favorecer de nuevo en las urnas al presidente Joe Biden frente a Trump.



También en 2020, los votantes aprobaron una iniciativa de ley que permitió a los jóvenes indocumentados graduados de escuelas secundarias locales pagar matrículas iguales a las de residentes del estado en colegios y universidades.



"Si la HCR-2060 es aprobada va a lastimar mucho más a nuestra comunidad, sobre todo creando una división en las urnas", dijo a EFE Petra Falcón, una de las activistas que luchó contra SB-1070.



"Me temo que esta legislación busca movilizar a toda esta gente conservadora que apoya a Trump, que tiene odio al inmigrante para que salga a votar y eso es muy peligroso para nuestra comunidad", subrayó la también directora de Promesa Arizona.



Falcón considera que los republicanos simplemente "no quieren perder Arizona" en noviembre, ya que este se ha convertido en un estado péndulo donde cerca de un cuarto de los votantes elegibles para votar son de origen latino.