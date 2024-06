Biden advierte tras el fallo del Supremo que los derechos reproductivos siguen amenazados

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió este jueves que la decisión del Supremo de mantener el acceso a la píldora abortiva al desestimar el caso en su contra no cambia el hecho de que hay que seguir peleando por los derechos reproductivos, que en su opinión se ven amenazados por los republicanos.

La conclusión de la máxima instancia judicial, según añadió en un comunicado, no modifica tampoco que esa misma corte acabó hace dos años con la protección al aborto a nivel federal, haciendo que las mujeres perdieran "una libertad fundamental".



"Seamos claros: los ataques al aborto con medicamentos son parte de la agenda extrema y peligrosa de los electos republicanos para prohibir el aborto en todo el país. Desde la revocación de Roe contra Wade, los republicanos han impuesto prohibiciones extremas del aborto en 21 estados, algunos de los cuales no incluyen excepciones por violación o incesto", dijo.

Biden recordó que hay mujeres que están siendo rechazadas en urgencias, que se ven forzadas a ir a los tribunales para que se les preste un servicio recomendado por su médico u obligadas a viajar cientos de kilómetros para conseguirlo.



"Lo que está en juego no podría ser más importante para las mujeres de todo Estados Unidos. La vicepresidenta (Kamala) Harris y yo estamos con la inmensa mayoría de los estadounidenses que respaldan el derecho de la mujer a tomar decisiones profundamente personales sobre su salud. Seguiremos luchando para garantizar que reciban la atención sanitaria que necesitan", concluyó.



El Supremo decidió este jueves que el grupo de médicos antiabortistas que había presentado la demanda -la Alianza para la Medicina Hipocrática- para prohibir la píldora mifepristona no tiene derecho a presentar el caso. El caso fue rechazado pero no se falló sobre el fondo de la demanda, por lo que esta podría volver a presentarse en el futuro.