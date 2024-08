EE. UU. ampliará acceso de la aplicación para tramitar citas de asilo hasta el sur de México

Migrantes en el sur de México ahora pueden usar CBP One para citas de asilo en EE.UU. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades migratorias de Estados Unidos ampliarán hasta el sur de México el acceso a la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes solicitar una cita para presentar sus casos de asilo en la frontera y, de esta forma, no tener que hacerlo de forma irregular.



La aplicación estará disponible para los migrantes que se encuentran en los estados de Chiapas y Tabasco, lo que les permitirá programar las citas sin tener que viajar hasta el norte del país, dijo en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés).



La agencia no dio una fecha precisa sobre cuándo se permitirá el acceso, pero dijo que será "pronto".



Las autoridades estadounidenses indicaron que están en "constante comunicación" con el Gobierno de México y "trabajan juntos" para ajustar políticas y prácticas en respuesta a las tendencias migratorias más recientes y las necesidades de seguridad.

La ampliación del acceso a la aplicación forma parte de los esfuerzos del Gobierno del presidente de EE. UU., Joe Biden, por reducir el cruce irregular de migrantes en la frontera suroeste, que ha visto un descenso en las detenciones desde que se implantaron restricciones al asilo en julio pasado.



Actualmente, los migrantes deben estar físicamente localizados en el centro o el norte de México para solicitar o concertar a través de CBP One, que cada día ofrece en promedio unas 1,500 citas.



CBP recordó que los migrantes ubicados en esos sectores - el norte y centro de México- seguirán teniendo la capacidad de programar citas para presentarse en los 8 puertos de entrada a lo largo de la frontera de EE. UU. y México: Brownsville, El Paso, Eagle Pass, Hidalgo y Laredo, en Texas; Calexico y San Ysidro, en California; y Nogales, en Arizona.



"El concertar las citas en CBP One proporciona un trámite seguro, ordenado y humano para que los extranjeros accedan a los puertos de entrada en lugar de que intenten ingresar a Estados Unidos de forma irregular", indicó la agencia.



Una vez que hayan presentado su solicitud, los extranjeros recibirán una notificación confirmando sus citas.