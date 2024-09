Campaña de Harris lanza un anuncio con una pareja que necesita la fecundación 'in vitro'

La campaña de la vicepresidenta de EE.UU. y candidata demócrata, Kamala Harris, lanzó este lunes un nuevo anuncio en el que cuenta la historia de una mujer de Arizona, casada con un militar, que está siguiendo un tratamiento de fecundación 'in vitro' para poder formar una familia.



En el anuncio, la mujer, Yesenia Gámez, de Tucson (Arizona), explica el miedo que siente ante la posibilidad de que su marido sea destinado a un estado donde la fecundación 'in vitro' esté prohibida y se vean privados de la oportunidad de formar una familia.



"Mi marido y yo estamos ahora mismo en tratamiento de fecundación 'in vitro'. Podría ser nuestra única oportunidad de tener una familia. Pero el plan de Donald Trump podría prohibir la fecundación 'in vitro' en algunos estados", narra Yesenia.



"Mi marido está en el ejército. Se ofreció voluntario para servir a nuestro país. Somos patriotas y vamos donde le asignan. ¿Qué pasará si acabamos en un estado donde la fecundación 'in vitro' ya no es legal? ¿Qué haremos entonces?", se pregunta.



El anuncio, de 30 segundos, intercala imágenes de la boda de Yesenia y su marido, escenas de su vida cotidiana y apariciones públicas de Trump.



Este anuncio es parte de la inversión de 370 millones de dólares en anuncios de publicidad en televisión y medios digitales que la campaña de Harris está haciendo desde principios de septiembre hasta las elecciones del 5 de noviembre.



Esta semana, la campaña de Harris tiene previsto poner el foco en los derechos reproductivos. Además de este anuncio, el aspirante a la Vicepresidencia, Tim Walz, se unirá a una gira en autobús por la libertad reproductiva que empieza en el estado clave de Míchigan.



En junio de 2022, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de EE.UU. acabó con las protecciones federales al aborto al derogar el fallo 'Roe vs Wade', que amparó ese derecho durante medio siglo, permitiendo a cada estado fijar sus propias normas.



Veinte meses después, la máxima instancia judicial del estado conservador de Alabama prohibió la fecundación 'in vitro' al aceptar el argumento de la derecha evangélica de que los embriones congelados deben ser considerados niños.



Esa decisión, posteriormente revertida por el parlamento estatal de Alabama, ha avivado el debate sobre este método reproductivo que se ha infiltrado en la campaña electoral. La vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, defiende la técnica, mientras que el expresidente y candidato republicano Trump ha mantenido posturas ambiguas.



Trump expresó recientemente su apoyo a la fecundación 'in vitro', pero también se ha jactado repetidamente de haber nombrado a los tres jueces del Supremo que contribuyeron a anular el derecho federal al aborto.



Por su parte, Harris ha convertido la defensa de los derechos reproductivos en un pilar de su campaña.