La hija del actor John Amos, devastada, tras enterarse de su fallecimiento por los medios

La hija de John Amos, el conocido actor protagonista de la serie "Roots" (Raíces), ha asegurado que se ha enterado de la muerte de su padre por los medios de comunicación y que su muerte está llena de "incertidumbres".



"Estamos devastados y nos quedan muchas preguntas sobre cómo sucedió esto hace 45 días, al enterarnos a través de los medios de comunicación como muchos de ustedes", escribió Shannon Amos en un pie de foto de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.



Según medios locales, Amos murió en Los Ángeles el 21 de agosto a los 84 años y su fallecimiento fue anunciado por su hijo K.C. el pasado 1 de octubre, quien no confirmó las causas de su muerte.



Shannon Amos agregó en Instagram: "Este debería ser un momento para honrar y celebrar su vida, pero estamos luchando por navegar por la ola de emociones e incertidumbres que rodean su fallecimiento. Aún así, hay algo de paz al saber que mi padre finalmente es libre".



The Hollywood Reporter (THR) desveló en noviembre de 2023 que existían desavenencias entre los hijos de Amos mientras luchaban entre sí por el cuidado de su padre y su legado, con Shannon Amos acusando públicamente a su hermano K.C. de abuso de ancianos, una afirmación que él negó.



Según la revista, K.C., que ha estado desarrollando un documental sobre su padre titulado America´s Dad, aseguró que su hermana había participado en una cruzada de difamación con la esperanza de hacerlo parecer, como él dice, "no apto" para cuidar al actor.



El trabajo como actor de Amos se extendió durante cinco décadas tras comenzar en 1970 interpretando a Gordy Howard, el meteorólogo en The Mary Tayler Moore Show, un personaje que le permitió demostrar su talento natural para la comedia.



También le llevó a lograr su papel característico de James Evans en la innovadora comedia de situación "Good Times" (1974-76) de la cadena CBS, recuerdan los medios.



En 1977 fue nominado a un Emmy por su papel de Kunta Kinte en la serie 'Roots', que también transmitió CBS, un retrato de la esclavitud a través de la saga de una familia.