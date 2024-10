EE.UU. fleta un nuevo avión para deportar a ciudadanos chinos sin residencia

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) informó este jueves de que ha llevado a cabo un vuelo de deportación a China, el segundo en lo que va de año, de ciudadanos de ese país que no tenían residencia legal en Estados Unidos.



El viaje tuvo lugar este pasado martes y sucede al efectuado en junio.



DHS indicó en un comunicado que este nuevo vuelo, del que no se precisó el número de personas a bordo, demuestra la determinación de las autoridades estadounidenses de mantener la cooperación con China y otros socios internacionales para reducir y prevenir la inmigración irregular.



"Los inmigrantes no deben creer las mentiras de los contrabandistas: los ciudadanos chinos sin base legal para permanecer en Estados Unidos están sujetos a una rápida expulsión", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Su gabinete, según añadió, "continuará fortaleciendo las consecuencias" para las personas que ingresan ilegalmente en el país y hará cumplir las leyes nacionales.



El pasado 4 de junio el presidente, Joe Biden, emitió una proclamación para suspender temporalmente la entrada de ciertos no ciudadanos a través de la frontera con México.



Como resultado, precisó el organismo, el promedio de detenciones de la Patrulla Fronteriza ha disminuido más del 55 % y el DHS ha operado hasta finales de agosto más de 398 vuelos internacionales de repatriación a más de 140 países, incluido el ahora mencionado.