Nikki Haley acusa a la designada por Trump Tulsi Gabbard de "simpatizante rusa"

La exgobernadora, exembajadora y exaspirante a la nominación republicana Nikki Haley criticó abiertamente este jueves la designación de Tulsi Gabbard como directora del Departamento Inteligencia Nacional, porque, según dijo, es una transmisora de "propaganda rusa".



"El Departamento de Inteligencia Nacional (DNI) no es un lugar para una simpatizante de Rusia, China, Irán y Siria", dijo la ex representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el primer mandato presidencial de Donald Trump en una entrevista con la emisora Sirius FM pasada la medianoche del miércoles.



Haley, que también fue gobernadora de Carolina del Sur, pasó revista a lo largo de la entrevista a los dichos y hechos de la designada por Trump para el DNI y que, a su juicio, la invalidan para un puesto que definió como "algo grande" ("a big deal"), pues deberá manejar secretos oficiales y materiales sensibles y administrar un presupuesto de 100,000 millones de dólares.



Haley le reprochó a Gabbard haberse mostrado escéptica con las acusaciones al Gobierno sirio de usar armas químicas contra la población civil, estar a favor de la puesta en libertad de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, oponerse al fin del pacto nuclear con Irán y manifestarse en contra de las sanciones comerciales contra China.



También, según Haley, culpó a la OTAN de la guerra en Ucrania y dijo que Trump había convertido a EE.UU en una "prostituta de Arabia Saudí".



Cuando se refirió a una visita de Gabbard a Siria durante la guerra civil en ese país y lo que dijo sobre los ataques con gas a civiles por parte del Gobierno de Barchar Al Assad, Haley señaló: "literalmente, todo lo que dijo al respecto eran argumentos rusos. Todo era propaganda rusa".



Teniente coronel en la reserva del Ejército, Gabbard, nacida en la Samoa estadounidense hace 43 años, ha estado destinada en zonas de guerra de Oriente Medio y África, pero además ha sido congresista durante cuatro mandatos.



Durante una década fue una destacada aunque cada vez más polémica militante del Partido Demócrata. Tras su paso por el Congreso compitió en las primarias presidenciales del 2020 y en 2022 abandonó el partido, se declaró independiente y después empezó a abrazar tesis conservadoras hasta llegar a la órbita de Trump.



Según la biografía facilitada por el equipo de Trump cuando anunció su designación, el primer libro de Tulsi Gabbard, "For Love of Country: Leave the Democrat Party Behind", publicado en abril de 2024, alcanzó el puesto número 4 en la lista de los más vendidos del New York Times la semana siguiente.



"El 26 de agosto de 2024, Tulsi respaldó formalmente al presidente Trump para un segundo mandato y poco después comenzó a desempeñarse como copresidenta de su equipo de transición. El 22 de octubre de 2024, la teniente coronel Tulsi Gabbard se unió al Partido Republicano", agrega.