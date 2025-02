Vance augura el fin de la guerra en Ucrania: "Estamos al borde de la paz en Europa"

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, defendió este jueves la estrategia del presidente Donald Trump para negociar el fin de la guerra en Ucrania y aseguró que el conflicto entre Rusia y Ucrania está cerca de su conclusión.

"Realmente creo que estamos al borde de la paz en Europa por primera vez en tres años", declaró en un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro de ultraderecha del mundo, que comenzó este jueves en National Harbor (Maryland), a las afueras de Washington.

Vance destacó la capacidad negociadora de Trump, quien se hizo famoso por su libro 'The Art of the Deal' (El arte de la negociación) y que, en su primer mes en la Casa Blanca, ha intentado poner fin tanto a la guerra en Ucrania como al conflicto en Gaza.

"Creo que lo que hace a Trump un negociador tan eficaz es que no descarta nada de antemano. Cuando entra en una negociación, dice: 'Todo está sobre la mesa'. Y, por supuesto, eso hace explotar la cabeza de los medios estadounidenses, que se preguntan: '¿Por qué está hablando con Rusia?'. Bueno, ¿cómo vas a acabar la guerra si no hablas con Rusia? Hay que hablar con todos los involucrados en el conflicto", argumentó.

Trump sorprendió a Europa y a Ucrania cuando el pasado 12 de febrero habló por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, y anunció que había alcanzado un acuerdo con Moscú para iniciar "negociaciones de inmediato" con el objetivo de poner fin a la guerra.

El martes, en Arabia Saudí, una delegación rusa y otra estadounidense acordaron empezar a trabajar para lograr el fin del conflicto y mejorar sus relaciones económicas y diplomáticas, lo que podría derivar en una cumbre entre Trump y Putin.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha protestado por la exclusión de Kiev de estas conversaciones y, en las últimas horas, ha intercambiado insultos con Trump, con el estadounidense llamando "dictador" al ucraniano y este acusando al presidente de EE.UU. de vivir en una burbuja de "desinformación" procedente de Rusia.

Zelenski se reúne este jueves en Ucrania con el enviado especial de EE. UU. para la guerra, Keith Kellogg, en un encuentro cuyas conclusiones podrían ser clave.

Se espera que Kellogg presione a Kiev para que acepte la propuesta que Trump hizo la semana pasada al Gobierno ucraniano: ceder el 50 % de sus recursos naturales a Washington, en especial minerales y tierras raras clave para el desarrollo tecnológico, como compensación por la ayuda pasada.

Según explicó ayer Zelenski en una rueda de prensa, el acuerdo no incluye ninguna garantía de que EE.UU. continuará apoyando a Ucrania, lo que ha llevado a su Gobierno a no firmarlo.