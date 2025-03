EE. UU. retrasa hasta el 2 de abril aranceles a automóviles procedentes de México y Canadá

La Casa Blanca anunció este miércoles que retrasará hasta el 2 de abril la imposición de aranceles del 25 % sobre los automóviles que entren en EE. UU. procedentes de México y Canadá después de que el presidente, Donald Trump, hablara con los tres mayores fabricantes estadounidenses que ensamblan vehículos en los dos países vecinos.

Previo a esto, Trump le dijo este miércoles durante una llamada al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que no ha hecho "lo suficiente" para frenar el tráfico de fentanilo y, por tanto, evitar la imposición de aranceles.



"Justin Trudeau, de Canadá, me llamó para preguntarme qué se podía hacer con los aranceles. Le dije que muchas personas han muerto a causa del fentanilo que llega a través de las fronteras de Canadá y México, y nada me ha convencido de que se haya detenido", detalló el líder republicano en su red Truth Social.





"Él dijo que la situación ha mejorado, pero yo le dije: Eso no es suficiente", agregó Trump.



Según el mandatario estadounidense, "la llamada concluyó de manera algo amistosa", aunque también aprovechó su mensaje para acusar a Trudeau de utilizar el tema de los aranceles para "permanecer en el poder".



Trump emitió esa acusación porque, según dijo, el primer ministro canadiense "fue incapaz" de decirle cuándo serán las próximas elecciones en Canadá.



El próximo 9 de marzo, el gobernante Partido Liberal elegirá a su nuevo líder para sustituir a Trudeau, quien anunció que dejará el cargo tras nueve años en el poder a raíz de la crisis arancelaria con Estados Unidos.



En otro mensaje en Truth Social, Trump llamó a Trudeau como "gobernador", la forma en que se refiere al primer ministro desde que reveló su intención de anexionar a Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos.



En esa publicación, aseguró que las "débiles políticas fronterizas" de Trudeau "son responsables de las muertes de muchas personas" en Estados Unidos.



Trump abrió el martes una guerra comercial con sus principales socios comerciales al imponer aranceles del 25 % a México y Canadá, y aranceles adicionales del 10 % a China, por el flujo de fentanilo, unas represalias que estos países responderán con medidas similares.