México entrega 26 presos relacionados con el narcotráfico a Estados Unidos

El Gobierno mexicano fue el responsable de la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas

    México entrega 26 presos relacionados con el narcotráfico a Estados Unidos
    Fotografía cedida por la Presidencia de México de su mandataria, Claudia Sheinbaum, participando en una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México).

    (EFE)

    Al menos 26 personas encarceladas en diferentes centros penitenciarios de México fueron trasladados este martes a Estados Unidos debido a la orden de extradición que tenían por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, según informó la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

    • Los presos fueron solicitados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no pedir la pena de muerte para los reos en su país.

    El Gobierno mexicano fue el responsable de la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas, que "se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional", subrayaron las autoridades en un comunicado.

    Más de 50 narcotraficantes 

    La Fiscalía señaló que esta acción forma parte de "las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones".

    Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos, entre los que se encontraban el líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y los antiguos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

    El Gabinete de Seguridad anunció también que se dará una conferencia de prensa el miércoles 13 de agosto a las 11:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

