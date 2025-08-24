Jameneí: EE.UU. busca un Irán "obediente", pero nunca será sometido

El líder supremo iraní, Alí Jameneí, denunció este domingo que Estados Unidos quiere un Irán "obediente" que acepte sus demandas, a lo que aseguró que su país se opondrá, y descartó que la negociación directa con Washington resuelva las tensiones.

"Este señor que hoy gobierna en Estados Unidos (Donald Trump) reveló su verdadero objetivo: dijo que nuestro enfrentamiento con Irán es porque queremos que obedezca a Estados Unidos", aseveró Jameneí en una ceremonia en Teherán con motivo del aniversario del martirio del octavo imán chií, el imán Reza, según informó la agencia oficial IRNA.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán subrayó que el país persa, "con su historia, dignidad y grandeza, nunca será sometido", y advirtió de que la nación se enfrentará "con toda su fuerza" a quienes pretendan imponer esa condición.

Jameneí rechazó las llamadas dentro del país a entablar negociaciones directas con Washington para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y aliviar las tensiones.

"Quienes nos dicen por qué no negocian directamente con EE.UU. y no resuelven los problemas solo ven las apariencias. A la luz del verdadero objetivo de la hostilidad de Estados Unidos hacia Irán, estas cuestiones son insolubles", afirmó.

El dirigente iraní aseguró que Israel y EE.UU. comprendieron, tras "la resistencia y la unión poderosa del pueblo, los responsables y las fuerzas armadas" en la guerra de 12 días en junio, que no es posible "doblegar a la nación iraní con la guerra ni obligarla a obedecer".

Negociaciones

Por lo mismo, dijo que ahora buscan alcanzar su objetivo mediante la "creación de divisiones dentro del país", por lo que insistió en la necesidad de mantener la cohesión interna.

Sus declaraciones se producen después de que el Frente de Reformas —una coalición de partidos reformistas— y varias figuras cercanas llamaran en los últimos días a realizar cambios estructurales en el país, especialmente en la política exterior, y aceptar la demanda de Occidente de suspender el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones que asfixian la economía.

Irán y EE.UU. mantuvieron cinco rondas de conversaciones nucleares de manera indirecta antes de la guerra en junio, las cuales han quedado estancadas, ya que Teherán insiste en su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Ante esta situación, Washington intervino en el conflicto bélico entre Irán e Israel con bombardeos contra tres instalaciones nucleares del país persa, lo que la República Islámica calificó como una traición a la diplomacia.