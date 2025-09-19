Protestan por la libertad de expresión en Hollywood tras retiro del show de Jimmy Kimmel

Un grupo de estadounidenses protestó este jueves en Hollywood en defensa de la libertad de expresión frente al estudio donde se graba el show del comediante Jimmy Kimmel, tras su cancelación de la cadena ABC por los comentarios emitidos en su monólogo del lunes en tono de burla y crítica por el actuar de los republicanos luego del asesinato del activista conservador Charlie Kirk la semana pasada.

"Estamos hablando de censura en los medios, es un precedente peligroso porque lo que se está diciendo es que un comediante no puede hacer una broma sobre el presidente", dijo a EFE Aimee Cink, una manifestante presente durante un plantón frente a la sede del programa de Kimmel en el paseo de las estrellas en Hollywood, Los Ángeles.

Cink portaba una pancarta que rezaba en ingles "señales peligrosas de fascismo" y era parte del grupo de 20 personas que protestó durante varias horas en el lugar, como parte de las reacciones de indignación que ha provocado el retiro del popular programa del comediante, famoso por su humor y sátira política.

La manifestante advirtió que "no se trata si nos gusta o no Jimmy Kimmel, o de si apoyamos o no a Trump, se trata de nuestros derechos y todos los merecemos".

La protesta en Hollywood fue la segunda del día en California por la misma causa, en la mañana cientos de trabajadores del entretenimiento manifestaron frente a las oficinas de Disney, propietaria de ABC, por la suspensión del programa del comediante.

Autoritarismo

La suspensión indefinida fue anunciada por ABC el miércoles por la noche y sucedió solo unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, amenazara en un podcast con acciones contra la cadena de televisión con retirar sus credenciales si no "castigaban" a Kimmel.

Esta tarde, un grupo de republicanos frenó una citación impulsada por demócratas en la Cámara de Representantes para que Carr acuda a rendir cuentas sobre sus "actos de presión" previo a la suspensión del programa.

Sobre Trump, Cink resaltó que "nunca hemos tenido un líder con un culto a la personalidad como el suyo y con seguidores tan devotos y radicales (...) esa es la semilla de los regímenes autoritarios, así comienzan".