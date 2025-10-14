Tormenta Lorenzo avanza desorganizada sobre el Atlántico central sin representar amenaza

Lorenzo se mantiene lejos de zonas costeras. ( FUENTE EXTERNA )

La tormenta tropical Lorenzo continúa este martes avanzando sobre el Atlántico central mal organizada sin representar amenaza para zonas costeras, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

El sistema se encontraba a unos 2,145 kilómetros (1,330 millas) al oeste de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (60 millas).

Lorenzo se desplaza hacia el noroeste a unos 24 kilómetros por hora (15 millas), movimiento que se espera continúe durante el día, antes de girar al norte esta noche y luego hacia el noreste entre miércoles y jueves.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 280 kilómetros (175 millas) del centro.

Los meteorólogos no prevén un cambio significativo en la intensidad de Lorenzo en los próximos días.

Temporada activa

Hasta ahora suman 12 ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) predijo una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.