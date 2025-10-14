×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tormenta Lorenzo
Tormenta Lorenzo

Tormenta Lorenzo avanza desorganizada sobre el Atlántico central sin representar amenaza

La tormenta tropical Lorenzo se desplaza sobre el Atlántico central sin representar amenaza costera

    Expandir imagen
    Tormenta Lorenzo avanza desorganizada sobre el Atlántico central sin representar amenaza
    Lorenzo se mantiene lejos de zonas costeras. (FUENTE EXTERNA)

    La tormenta tropical Lorenzo continúa este martes avanzando sobre el Atlántico central mal organizada sin representar amenaza para zonas costeras, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

    El sistema se encontraba a unos 2,145 kilómetros (1,330 millas) al oeste de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (60 millas).

    Lorenzo se desplaza hacia el noroeste a unos 24 kilómetros por hora (15 millas), movimiento que se espera continúe durante el día, antes de girar al norte esta noche y luego hacia el noreste entre miércoles y jueves.

    • Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 280 kilómetros (175 millas) del centro.
    RELACIONADAS

    Los meteorólogos no prevén un cambio significativo en la intensidad de Lorenzo en los próximos días.

    Temporada activa

    Hasta ahora suman 12 ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

    La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) predijo una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 