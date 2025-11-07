Detienen en España a un fugitivo reclamado por Estados Unidos por pornografía infantil

Carro de la Policía Nacional de España. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional española ha detenido en Pontevedra, en el noroeste de España, a un hombre que estaba reclamado por Estados Unidos acusado de pornografía infantil.

El fugitivo, que tenía vigente una orden de detención e ingreso en prisión, está acusado de tres delitos de distribución y uno de posesión de este tipo de material.

Por todos ellos puede ser condenado hasta un máximo de 140 años de cárcel.

Colaboración con EE. UU.

El operativo policial en España se inició después de que la Policía Nacional averiguase que, tras fugarse de Estados Unidos, esta persona podría haberse escondido en territorio español.

Los investigadores, en colaboración con las autoridades estadounidenses, lograron situar al fugitivo en una zona del interior de la provincia de Pontevedra.

Allí, según la Policía Nacional, hacía vida normal y trataba de pasar desapercibido.

Una vez localizado, el dispositivo de vigilancia desplegado en torno a la vivienda culminó con el arresto de este hombre, que fue trasladado a la Audiencia Nacional.