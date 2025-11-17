Trump no descarta un ataque contra los carteles mexicanos: "No estoy contento con México"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa en su despacho en la Casa Blanca. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que no está "contento" con México por el combate al narcotráfico, por lo que no descarta un ataque contra los carteles en ese país.

"¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien", expresó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y agregó: "No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo".

Trump aseguró que mantiene conversaciones con el Gobierno de México y que el país latinoamericano "sabe" cuál es su postura.

"Pongámoslo así: no estoy contento con México", declaró el presidente, tras apuntar que cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas.

Las palabras de Trump suponen un cambio de tono, pues hasta ahora ha elogiado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

¿Qué acciones y tensiones ha generado la Operación Lanza del Sur en Latinoamérica?

El mandatario dio estas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval en medio de la Operación Lanza del Sur que ha ordenado para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha elevado especialmente la tensión con Venezuela ante un posible ataque estadounidense dentro de su territorio.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 70 personas, a las que califica de "narcoterroristas".

En la misma rueda de prensa de este lunes, Trump dijo que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y en que está abierto a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela", dijo.