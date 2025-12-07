Los agentes de inmigración de EE. UU. han arrestado a casi 75,000 personas sin antecedentes penales

Fotografía de archivo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés). ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) detuvo a casi 75,000 personas sin tenían antecedentes penales en redadas migratorias en los nueve primeros meses del Gobierno de Donald Trump, según divulgó este domingo NBC News.

El canal cita datos del "Deportation Data Project" de la Universidad de California, en Berkeley, que fueron obtenidos mediante una demanda de esa institución contra el ICE y proceden de una oficina interna de la agencia que se encarga de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

El medio recuerda que la administración Trump dejó de publicar regularmente información detallada sobre los arrestos del ICE en enero.

Los casi 75,000 detenidos sin historia delictiva entre el 20 de enero y el 15 de octubre suponen más de un tercio del total de 220,000 detenidos en las operaciones migratorias desplegadas por el Gobierno de Trump y supuestamente dirigidas a los criminales más violentos.

Lo que incluyen los datos

Las cifras no incluyen los datos de detenciones de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), que ha realizado redadas en grandes ciudades como Chicago, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte este año, indica el medio, lo que sugiere que la cifra de detenidos sin historial delictivo es aún mayor.

Además, señala que en el caso de los detenidos con historial penal, los datos recabados por ICE no diferencian entre las personas que han cometido infracciones menores y las que han cometido delitos graves, como asesinato o violación.

Según los detalles de los datos del "Deportation Data Project", cerca del 90 % del total de estas personas detenidas por ICE hasta mitad de octubre eran hombres, y la nacionalidad más común entre los arrestos era la mexicana con aproximadamente 85,000, seguidos por los guatemaltecos con 31,000 y los hondureños con 24,000.

Más del 60 % de los detenidos tenían entre 25 y 45 años.

No está claro cuántos de los detenidos han sido deportados, pero unos 22,959 figuran en una categoría de deportación voluntaria, agrega el medio.