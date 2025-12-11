Cámara Baja de EE. UU. aprueba plan de defensa que frena recortes de tropas de Trump en Europa

Paquete militar incluye alzas salariales y apoyo a Ucrania pese a resistencia de trumpistas ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un paquete de política de defensa valorado en 900,000 millones de dólares, que incorpora buena parte de las prioridades estratégicas del presidente Donald Trump, pero también coloca frenos a su intención de reducir el despliegue militar en Europa.

La iniciativa, que contempla un incremento salarial del 3.8 % para las fuerzas armadas, recibió amplio respaldo de ambos partidos y será enviada ahora al Senado, donde se anticipa un apoyo igualmente contundente.

El proyecto endurece la supervisión legislativa sobre el Departamento de Guerra en un contexto de malestar creciente por la conducción del secretario Pete Hegseth, especialmente tras los ataques contra embarcaciones en aguas internacionales que han dejado al menos 87 fallecidos desde septiembre.

Lo que establece

La norma obliga al Pentágono a entregar grabaciones sin editar y órdenes operativas, y amenaza con bloquear el 25 % del presupuesto de viajes de Hegseth si no cumple con los requerimientos.

La propuesta también contradice varios elementos del enfoque de seguridad del mandatario, al impedir que el número de tropas estadounidenses en Europa caiga por debajo de 76,000 sin garantías formales de que ello no perjudica los intereses del país y sin consultar previamente a los aliados de la OTAN.

Además, autoriza otros 400 millones de dólares anuales durante dos años para apoyo militar a Ucrania, una disposición que motivó el rechazo de figuras republicanas como Marjorie Taylor Greene.

El texto también elimina antiguas autorizaciones de uso de la fuerza vinculadas a las guerras de Irak y del Golfo, y revierte sanciones sobre sectores clave de Siria, una demanda vigente entre legisladores de ambos partidos.

Varios demócratas alertaron que estas medidas carecen de protecciones suficientes y podrían abrir la puerta a vulneraciones de derechos civiles.