Trump redobla su mensaje de "bajos precios" en un acto republicano en Carolina del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se detiene para hablar con los medios mientras se prepara para partir en el Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU.. ( EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL )

El presidente de EE.UU., Donald Trump, redobló este viernes su discurso económico de "bajos precios" y aplaudió sus medidas económicas, así como volvió a atacar a sus antecesores, durante un mitin republicano en Rocky Mount, Carolina del Norte.

Donald Trump inició su discurso de más de una hora de duración, asegurando que su Administración ha bajado el costo de los medicamentos hasta un 600 %, aunque esto ha sido cuestionado por ser una imposibilidad en términos matemáticos.

El discurso del mandatario republicano fue casi igual al pronunciado el pasado 17 de diciembre en la Casa Blanca, con el que repasó los logros de su primer año en el poder y evitó comentar sobre los archivos Epstein que fueron develados por el Departamento de Justicia este pasado viernes.

Encuentro de fin de año

La visita del presidente a Carolina del Norte es su segundo mitin de cara al cierre del año frente a una drástica reducción de su popularidad debido a la polémica por el caso Epstein y el cierre de Gobierno que afectó a miles de trabajadores federales durante 43 días.

Una supuesta baja de precio de los huevos, de la gasolina, así como la baja de la inflación y el aumento de salarios fueron los datos que más repitió el presidente durante su presentación.

Trump atacó la Ley de Atención Médica Asequible, a la que se refirió como "Barack Hussein Obamacare", haciendo especial hincapié en el segundo nombre del mandatario demócrata.

El mandatario tuvo algunas imprecisiones en su discurso.

Primero desvarió al hacer comentarios incoherentes sobre el color de las gorras rojas de MAGA, diciendo que eran de color mostaza y después se equivocó en su línea, refiriéndose a una tasa de "inflación" del 4.5 por ciento, en lugar de una tasa de desempleo del 4.5 por ciento.