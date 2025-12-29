Netanyahu dialoga con secretarios de Estado y Guerra de EE. UU. antes de reunión con Trump

PALM BEACH, FLORIDA - 29 DE DICIEMBRE: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su club Mar-a-Lago el 29 de diciembre de 2025 en Palm Beach, Florida. Ambos líderes tienen previsto celebrar una reunión bilateral para abordar la seguridad regional en Oriente Medio, así como la colaboración entre Estados Unidos e Israel. ( AFP )

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes por separado con los secretarios estadounidenses de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, antes de su encuentro con el presidente, Donald Trump, para abordar los avances del plan de paz en Gaza impulsado por el republicano.

"Me reuní con Netanyahu para hablar sobre la seguridad regional, la cooperación energética y nuestro compromiso compartido en la lucha contra el antisemitismo", indicó Rubio en un mensaje en redes sociales.

El jefe de la diplomacia de EE. UU. también enfatizó en la importancia de la "continua colaboración mutua para promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio, en consonancia con la visión del plan de paz de 20 puntos del presidente Trump", añadió el Departamento de Estado en un comunicado.

El propio primer ministro israelí confirmó su "buena" reunión con Rubio con una publicación en X, junto a dos fotografías en la que ambos se dan la mano en gesto cordial.

Reunión con Hegseth

En otra publicación, Netanyahu publicó otras imágenes en las que se le puede ver sonriendo junto a Hegseth, sin añadir más detalles sobre el encuentro.

Ambos secretarios forman parte de la delegación estadounidense en la reunión entre Trump y Netanyahu en la residencia privada del republicano en Mar-a-Lago (Florida).

Al encuentro también asisten la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner.

Esta es la quinta vez que ambos dirigentes se reúnen en EE. UU. desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca en enero pasado y se espera que aborden el avance hacia la fase dos del alto el fuego en Gaza y la supuesta amenaza para Israel de Irán y Hezbolá.