Trump dice que iniciarán ataques terrestres contra carteles que están "dirigiendo" México

El presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una conferencia de prensa. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que están por iniciar ataques terrestres contra carteles del narcotráfico, que según afirmó "están dirigiendo México".

"Vamos a empezar ahora mismo a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles que gobiernan México", dijo Trump durante una entrevista exclusiva de Fox News.

"Vamos a empezar a tomar medidas contundentes contra los cárteles", insistió en entrevista con el presentador Sean Hannity, donde el mandatario habló de la incursión estadounidense del sábado en Caracas para detener al presidente Nicolás Maduro.

"Es muy triste lo que pasa en ese país (México). Los cárteles matan 250,000 personas en nuestra nación cada año, es devastador", agregó.