Trump dice que iniciará ataques "en tierra" contra los cárteles en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país está a punto de iniciar ataques "en tierra" contra los cárteles del narcotráfico, a los que acusó de estar "dirigiendo México".

"Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los cárteles", afirmó Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

Las declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara una operación en Venezuela para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro, que incluyó bombardeos en Caracas y en otros tres estados del país, y su posterior traslado a Estados Unidos para ser juzgado por narcoterrorismo ante un tribunal federal en Nueva York.

"Mano dura" contra el narcotráfico

"Los cárteles están dirigiendo México. Es muy, muy triste ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los cárteles lo están dirigiendo y están matando a 250,000 o 300,000 personas en nuestro país cada año", añadió el mandatario republicano en la entrevista emitida este jueves.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reiterado que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes —en particular el fentanilo— procedente de México, y se ha ofrecido públicamente a enviar al Ejército estadounidense para atacar a las organizaciones criminales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado estas propuestas, argumentando que México es un país soberano y que su Gobierno apuesta por una solución pacífica al problema del narcotráfico.

El pasado domingo, Trump elogió a su homóloga mexicana, aunque aseguró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo" ante el control que, según él, ejercen los cárteles en el país.

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque los estupefacientes se están filtrando desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los cárteles son muy fuertes en México", afirmó el magnate neoyorquino un día después de la operación para detener a Maduro.

Trump y varios miembros de su Gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en utilizar su poderío militar para defender lo que considera su seguridad nacional, la cual, según la Administración, se ve amenazada por la actividad de los cárteles mexicanos.