Capturan en México a uno de los 10 más buscados por el FBI de EE. UU.

Militares y policías mexicanos detuvieron a un hombre acusado de asesinar a una joven en Estados Unidos en 2016, y que figuraba entre los diez más buscados por la policía federal (FBI), informaron este sábado las autoridades.

Según el portal del FBI, que ya consignó la captura, se trata de Carlos Rosales Castillo, un estadounidense de origen hispano de 26 años acusado de matar a Truc Quan "Sandy" Ly Le, una mujer con la que trabajaba en un restaurante de Charlotte, Carolina del Norte.

Según medios estadounidenses, el hombre tuvo una breve relación con su víctima, entonces de 23 años, a la que le pidió dinero prestado.

La citó para pagarle la deuda, pero en vez de ello se presume que la secuestró, la obligó a sacar sus ahorros de un cajero y luego la llevó a una zona boscosa donde la mató de un disparo en la cabeza antes de arrojar su cuerpo a un barranco.

El hombre "cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición", es acusado de "asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro", detalló en la red social X el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, escribió en X que esta captura "refleja el impacto del esfuerzo conjunto" entre los gobiernos de ambos países.

Tras ser detenido en el central estado de Hidalgo, Rosales Castillo fue presentado ante el ministerio público para iniciar su proceso legal.

Recompesa

El FBI ofrecía 250,000 dólares de recompensa por información que llevara a la captura de Rosales Castil